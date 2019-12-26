Россия оказалась в лидерах по защите прав человека, США — в аутсайдерах

В США действуют только пять из десяти соглашений по правам человека ООН — там могут посадить на 20 лет за простое мошенничество, а в 33 штатах завести «уголовку» даже на младенца. В Италии заключенных в тюрьмах на 20,8% больше, чем они способны официально вместить, а в Индии более двух третей заключенных «сидят» лишь на основе подозрения в преступлении — их вина не доказана судом.

Федеральное агентство новостей проанализировало наиболее показательные индикаторы систем правовой защиты и уголовного законодательства ведущих стран мира на основе данных Организации Объединенных Наций, международных правозащитных и научных ведомств.

Для наиболее разностороннего анализа были рассмотрены как наличие защищающих права человека норм, так и отдельные показатели уголовно-исправительных систем. В рамках исследования был проведен сравнительный анализ девяти показателей по трем направлениям: правоохранительная система, уголовное право и система исполнения наказаний.

Для анализа выбраны десять ведущих государств мира: Россия, Китай, США, Канада, Индия, Япония, Германия, Великобритания, Франция и Италия. Список идентичен перечню в проведенных ранее сравнительных анализах развития энергетики, экономики и инновационного потенциала того же десятка стран.

Стоит отметить, что в юриспруденции принято отдельно рассматривать каждую из автономных областей Соединенного Королевства, поскольку они имеют самостоятельные правовые системы. Однако, поскольку с точки зрения статистических данных эти различия не так важны, в рамках исследования учитывались общие среднеарифметические значения для всех областей островного государства.

Правоохранительная система

Количество ратифицированных соглашений по правам человека связано с учрежденными ООН международными конвенциями и договоренностями в этой области, составляющими в том числе основу Международного билля о правах человека. Эти документы определяют принципы заботы о правах детей, людей с ограниченными возможностями, отказ от любых форм расовой и половой дискриминации, смертной казни, пыток и жестокого обращения.

Максимальное количество соглашений, которое может ратифицировать государство на своей территории, — 18. Ближе всего к этой цифре в анализируемом перечне оказались представители Евросоюза. Так, никто из списка ФАН, кроме европейских стран, не подписал Международную конвенцию о защите людей от насильственного исчезновения.

Первое место в рейтинге по этому показателю делят между собой Италия и Франция, ратифицировавшие 17 соглашений из 18, с минимальным отрывом от них идет Германия, подписавшая 16 документов. До максимально возможного результата Европе не хватило готовности защищать права рабочих-мигрантов и членов их семей, определенных соответствующей международной конвенцией. Справедливости ради стоит отметить, что этот документ оказался самым невостребованным у всех стран-участников нашего рейтинга.

Россия заняла четвертое место в данном списке, ратифицировав 11 соглашений.

Последнее место уверенно закрепили за собой Соединенные Штаты Америки, проигнорировавшие почти все факультативные протоколы к международным договорам, определяющие дополнительные меры защиты прав человека, в частности отказ от смертной казни. Кроме того, заокеанские «поклонники» всеобщего равенства прав и свобод не подписали и пока только рассматривают возможность присоединения к международным договоренностям о защите прав людей с ограниченными возможностями здоровья, прав детей и об отказе от всех форм дискриминации женщин: документы были утверждены в 2008, 1990 и 1981 годах соответственно.

Следующий показатель — доля взятых под стражу до суда от общего числа заключенных — был проанализирован на основе Всемирной тюремной базы данных (World Prison Brief), учрежденной Институтом исследований в области уголовной политики в Лондоне. Этот пункт связан с количеством находящихся в заключении людей, в отношении которых еще не вынесены судебные приговоры в тех или иных странах.

Это не самый очевидный, но довольно красноречивый индикатор внимания государственных структур к соблюдению прав человека. Каждый из граждан, которые входят в это число, является потенциально невиновным, но при этом уже находится в тюрьме. Очевидно, что определенная доля от таких подследственных являются опасными преступниками, которые должны быть изолированы от общества еще до вынесения приговора — сразу после совершения преступления. Но большой процент таких заключенных свидетельствует о не самых гуманных принципах работы правоохранительных органов, когда число задержаний по любым обвинениям зашкаливает, а следственные мероприятия продолжаются длительное время.

68,5% находящихся в местах лишения свободы граждан Индии не являются виновными по решению суда, а только находятся под следствием, вина в их случае может оказаться недоказанной. Это наихудший показатель среди анализируемых ФАН стран. Наилучший — 10,8% — в Японии. Россия занимает третье место, уступая, помимо Страны восходящего солнца, Китайской Народной Республике.

Еще один показатель — индекс безопасности — анализирует количество преступлений, совершаемых в стране. Он обратно пропорционален индексу преступности, рассчитанному на основе количества совершаемых правонарушений. В данных портала независимых исследований Numbeo он варьируется от 0 до 100. Чем выше показатель, тем эффективнее работает в стране система профилактики преступлений и обеспечения безопасности граждан.

Самой защищенной от преступных действий из анализируемых нами стран оказалась Япония, в общем рейтинге среди всех государств мира уступившая по индексу безопасности лишь Катару и Объединенным Арабским Эмиратам. Индекс безопасности у нашего юго-восточного соседа составил 84,1%. Самыми неспокойными государствами оказались США (53,3%) и Франция (53,6%).

Россия расположилась в середине рейтинга, заняв достойное пятое место.

Уголовное право

Минимальный возраст привлечения к ответственности до сих пор считается одним из самых спорных вопросов в мировой юридической практике.

С одной стороны, наиболее распространенной границей между взрослыми и детьми, возрастом совершеннолетия, являются 18 лет. С другой стороны, даже авторитетные правозащитные организации соглашаются с тем, что возраст, когда человек уже осознает неправомерность своих действий и может умышленно совершать преступления, иногда поражающие своей жестокостью, например масс-шутинг, наступает раньше 18 лет. В уголовных кодексах некоторых стран способность осознавать свои действия отдельно оговаривается в законе и является определяющим фактором для вынесения решения об уголовной ответственности.

ООН рекомендовала установить нижнюю возрастную планку привлечения к уголовной ответственности на уровне не менее 12 лет и стремиться ее повышать. Тем не менее в некоторых ведущих странах мира действующие положения уголовного законодательства не вписываются ни в какие рамки — даже самые строгие по отношению к несовершеннолетним.

Так, по данным Международной сети по защите прав детей, в США за совершение преступлений федерального уровня дети привлекаются с 11 лет. В пределах каждого штата при этом существует собственное законодательство в совершении правонарушений регионального уровня. Как правило, такие преступления наказываются менее сурово, чем федеральные. Однако в 33 штатах минимальный уровень привлечения к уголовной ответственности за подобные проступки вообще отсутствует!

Речь здесь может идти даже не об учащихся младших школьных классов, но и о тех, кто, например, вообще еще не научился ходить и не может удержать в руке ничего тяжелее погремушки. Понятно, что преступников грудного возраста, несмотря на это, в США пока не появилось — такие прецеденты в судебной практике были бы просто безумием. Тем не менее власти 33 штатов по какой-то причине оставляют за собой гипотетическое право сажать в тюрьму младенцев, что делает невозможным ратификацию Вашингтоном Международной конвенции о правах ребенка, о которой говорилось ранее.

Таким образом США оказались аутсайдерами данного рейтинга. А первое место разделили сразу четыре страны из десяти, где утверждена наиболее распространенная в уголовном законодательстве возрастная граница ответственности за преступления, соблюдающая баланс между необходимостью защищать общество от неправомерных действий в том числе молодежи и стремлением оградить детей, которых еще нельзя считать зрелыми с психоневрологической точки зрения, от слишком суровых наказаний. В России, Китае, Японии, Германии и Италии те, кто плохо себя ведет, могут оказаться за решеткой с 14 лет.

Такой показатель, как наличие или отсутствие в стране смертной казни, тоже не может считаться однозначным, несмотря на то что факультативный протокол к Международному пакту гражданских и политических прав, запрещающий смертную казнь, также утвержден ООН. Однако в некоторых случаях только такой кардинальный метод наказания может рассматриваться как способ защитить жизни и безопасность куда большего количества людей-потенциальных жертв в случае рецидива. В целом, смертная казнь является предметом непрекращающихся дискуссий в обществе.

Между тем, во всех странах, где лишение жизни преступника узаконено уголовным кодексом, существует процент ошибочных обвинений — когда к наказанию приговаривается невиновный человек. Например, в США в 2014 году обнародовали данные исследования о том, что 38 человек, попавших в руки американских палачей с января 1974 по декабрь 2004 года, с большой вероятностью были невиновны.

В нашем перечне государств, помимо США, смертная казнь официально разрешена и применяется в Индии, Китае и Японии. В Канаде и странах Европы лишать людей жизни любым способом в рамках исполнения приговора запрещено. В России смертная казнь как вид исключительной меры наказания за тяжкие преступления существует в Уголовном кодексе РФ, однако с сентября 1996 года не применяется.

16 мая 1996 года президентом России Борисом Ельциным был издан указ № 724 «О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы». В ноябре 2009 года Конституционным судом РФ были даны разъяснения и введен окончательный запрет на применение смертной казни.

Дискуссии по поводу смертной казни — лишь одна из тем постоянных споров по поводу гуманности и одновременно эффективности наказаний за различные преступления. В большинстве случаев невозможно трактовать пожизненное заключение за убийство как однозначно положительную или однозначно отрицательную практику, как и незначительный штраф за мелкое правонарушение. Даже в экспертном сообществе по каждому из прецедентов могут встречаться прямо противоположные точки зрения.

Отметим, что весьма часто уголовные наказания в разных государствах сложно сравнивать из-за невозможности унифицировать преступления, которые уголовный кодекс каждой отдельно взятой страны трактует по-своему, в том числе исходя из традиций и национального менталитета. Как же поступить? Показательным может стать сравнительный анализ тяжести наказания за такое преступление, как мошенничество.

В уголовных кодексах всех стран мира существует такая статья — с разными вариациями в зависимости от отягчающих обстоятельств. При этом везде имеется такое правонарушение как «простое» мошенничество: без привлечения организованной группы людей, не в крупном размере, без угрозы государственным и иным организациям и других отягчающих обстоятельств. С точки зрения гуманного правосудия, наказание по этой статье не может быть жестким — в отличие от грабежа жертвы мошенничества, как правило, лишаются денег по собственной воле. Между тем, даже в этом случае закон бывает суров.

В таблице ФАН отражено максимальное наказание за мошенничество в той или иной стране, совершенное без отягчающих последствий. Самыми лояльными к мелким жуликам оказались Россия, Индия и Канада. Самыми строгими — Соединенные Штаты Америки, где за обычное мошенничество можно провести 20 лет за решеткой.

Система исполнения наказаний

Количество заключенных на 100 тысяч человек позволяет выявить государства, где суды чаще предпочитают лишать человека свободы любым другим наказаниям. Специалисты Всемирной тюремной базы данных проанализировали количество человек, находящихся в исправительных учреждениях, на каждые 100 тысяч человек населения.

Самую уверенную заявку на звание «полицейского государства» в этом случае снова сделали США. Из каждых 100 000 американцев 655 находятся в местах не столь отдаленных. Для сравнения: в лидирующих в рейтинге Японии и Индии этот показатель равен 41 и 33, соответственно. В России из 100 000 населения 366 человек являются заключенными.

Уровень заполненности тюрем вычисляется как отношение общего числа заключенных, находящихся в исправительных учреждениях, к официальным показателям их вместимости. Значения, превышающие 100%, свидетельствуют о переполненности тюрем и, как следствие, скорее всего о недостаточно комфортном положении в них заключенных, а также избыточной нагрузке на государственный бюджет.

Аутсайдером этого рейтинга неожиданно оказалась Италия, где тюрьмы заполнены на 120,8%! Просторнее всего — в исправительных колониях Японии, где пустует примерно треть коек. Ближе всех к стопроцентному балансу оказалась Канада с показателем 102,2%. В России тюрьмы заполнены на 79%.

Доля несовершеннолетних среди заключенных — еще один важный показатель, который анализирует такие организации, как Институт исследования в области уголовной политики и Международная сеть по правам детей. Даже с учетом споров вокруг минимального возраста привлечения к уголовной ответственности большинство экспертов сходятся во мнении, что несовершеннолетние должны попадать за решетку в крайних случаях: когда доказано наличие в их действиях умысла и способность осознавать неправомерность поступка и когда малолетний преступник, оставаясь на свободе, представляет реальную угрозу для общества.

Таким образом, низкий процент несовершеннолетних обитателей мест заключения может считаться одним из показателей гуманной систем исполнения наказаний, тогда как высокое значение в этом случае говорит об обратном.

И вновь цифры удивляют: наибольшее значение этот показатель имеет в Германии, где из общего числа заключенных 2,5% являются несовершеннолетними. Если учесть, что по данным федеральной службы статистики Германии на июнь 2019 году в местах лишения свободы находились 64 666 человек, можно сделать вывод, что за решеткой находятся более 1600 юных немцев.

Минимальным — нулевым — показателем может похвастаться Индия. Правда, там к уголовной ответственности начинают привлекать детей с 7 лет, в отличие от европейских «гуманистов», используя при этом более лояльные, чем тюремный срок, формы наказания и перевоспитания провинившихся индийцев.

В Российской Федерации доля несовершеннолетних среди заключенных составляет 0,2%.

Таким образом, самой гуманной в мире, согласно рейтингу ФАН, оказалась правоохранительная система Японии. Россия также оказалась в числе лидеров, незначительно уступив Стране восходящего солнца. А вот самые активные «популяризаторы» демократии, неустанно раскрашивающие в цвета радуги свои выкрики о всеобщем равенстве прав и свобод, по шести показателям из девяти оказались антилидерами, не готовыми заботиться о правах детей и инвалидов и лишь частично противостоящими половой дискриминации.

Звание обители всевозможных гарантов прав и свобод человечества не оправдала и «просвещенная Европа»: итальянские заключенные теснятся в переполненных тюрьмах, а в Великобритании привлекают к уголовной ответственности несовершеннолетних детей.

В свою очередь, Россия, которую на Западе привыкли учить соблюдению прав человека, занимает уверенное второе место, если судить по объективным данным, собранным в том числе европейскими правозащитниками.