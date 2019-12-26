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Миллер рассказал, когда начнутся поставки российского газа по «Турецкому потоку»

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Миллер рассказал, когда начнутся поставки российского газа по «Турецкому потоку»

Москва, 26 декабря. Поставки российского газа про трубопроводу «Турецкий поток» начнутся уже через несколько дней, рассказал глава компании «Газпром» Алексей Миллер на предновогоднем селекторном совещании.

Ожидается, что церемония торжественного открытия газопровода пройдет 8 января в Стамбуле при участии лидеров двух стран.

«Через несколько дней мы с вами начинаем поставки газа по морскому газопроводу «Турецкий поток», и впереди у нас завершение строительства «Северного потока — 2», — указал Миллер.

По его словам, новые морские магистрали повысят энергетическую безопасность европейского региона и помогут ему в достижении экологических целей.

«Турецкий поток» протянули от Анапского района Краснодарского края по дну Черного моря до европейской части Турции. Проект позволит повысить надежность газоснабжения Южной и Юго-Восточной Европы. Газопровод будет состоять из двух ниток, позволяющих перекачивать 31,5 миллиарда кубометров газа в год. С помощью первой нитки топливо будет поставляться потребителям в Турции, а по второй нитке газ пойдет в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Ранее Сенат Конгресса США утвердил закон об оборонном бюджете на 2020 год, который предусматривает ограничительные меры против проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» будет завершено вне зависимости от введенных против него санкций.

Миллер рассказал, когда начнутся поставки российского газа по «Турецкому потоку»

Источник: РИА Новости
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