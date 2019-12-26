Американская жена экс-министра Кузнецова присвоила награбленные в России деньги

Москва, 26 декабря. Жанна Буллок, супруга экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова, осела в США с награбленными в России деньгами. Семейной паре удалось вывести в офшоры порядка 14 млрд рублей.

Как стало известно журналистам «КП», Буллок не только удалось сохранить средства, накопленные в оффшорах, но и приумножить состояние. Украденные российские деньги она инвестирует в собственную компанию, которая занимается строительством элитной недвижимости на Манхеттене.

Буллок играла одну из ключевых ролей в схемах, через которые министр выводил деньги на заграничные счета. В 2018 году Басманный суд Москвы приговорил Жанну Буллок к 11 годам колонии. Заочно. Дамочка с американским гражданством успела выехать в Америку. А Штаты не выдают России преступников.

Сам бывший чиновник пребывал в бегах, но был обнаружен во Франции с паспортом на другое имя. Кузнецова экстрадировали в Россию в начале нынешнего года. Суд приговорил экс-чиновника к 14 годам колонии за хищения и мошенничество.

Ранее ФАН сообщал, что Кузнецов и его первый заместитель Валерий Носов руководили организованной группой, которая обманным путем приобрела у муниципальных унитарных предприятий Московской области, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, права требовать задолженность за эти услуги.