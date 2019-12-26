Сирия, 26 декабря. Военная полиция РФ заняла бывший опорный пункт США в Ракке. Семь женщин-террористок ИГ1 сдались ВС Турции на окраине Идлиба. Курдские радикалы понесли потери в результате взрыва вблизи города Ас-Сабха в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: осуществили подрывные работы в городе Алеппо и в северной части провинции; лишились пяти проправительственных бойцов в результате воздушной атаки на их штаб-квартиру в Дейр-эз-Зоре; заняли опорный пункт США у поселения Тель ас-Самин в Ракке.

«Тахрир аш-Шам»: противостоит САА на границах «Большого Идлиба».

Курдские вооруженные группировки: понесли потери при взрыве у населенного пункта Ас-Сабха в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции и протурецкие силы: направили в Идлиб новый военный конвой: задержали семь женщин-террористок ИГ на сирийско-турецкой границе.

Провинция Алеппо

В Алеппо начался новый этап работ по зачистке местности от следов военного присутствия исламистов вооруженной оппозиции и других антиправительственных формирований. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (sanaajel), в период с 9.00 до 14.00 инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) будут ликвидировать СВУ и боеприпасы, оставленные исламистами в районе Аз-Зираа в административном центре провинции, а также в окрестностях населенных пунктов Кафр-Кар и Кафр-Найа.

Провинция Дейр-эз-Зор

Новая вылазка террористов «Исламского государства»1 произошла на оккупированной «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) территории региона. Военный источник в сети Twitter (huseyinbozan) сообщает о том, что группа курдских радикалов пережила взрыв в районе населенного пункта Ас-Сабха, в результате чего были убиты или получили ранения несколько членов формирования Отряды народной самообороны (YPG). Предполагается, что к случившемуся имеют отношение боевики «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность в составе «спящих ячеек».

Между тем поступила информация о последствиях атаки на штаб-квартиру проиранских ополченцев-шиитов, которая произошла накануне вблизи сирийско-иракской границы. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), жертвами боевых вылетов неизвестных военных самолетов стали пять бойцов проправительственных сил. Напомним, инцидент имел место недалеко от города Абу-Кемаль.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) продолжает развивать наступление в южных районах Идлиба. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (AbdoZehn), ожесточенные столкновения разворачиваются недалеко от населенного пункта Абу-Джурайф. Исламисты заявляют об отражении атаки. В то же время отмечаются перестрелки в районе города Тель-Маннас и Маар-Шурин к востоку от Маарет ан-Нумана.

Появились данные о прибытии на территорию провинции очередного турецкого военного конвоя. Twitter-канал (mohmad_rasheed) сообщает о том, что колонна с подкреплениями пересекла пограничный переход «Кафр Лясин» и направилась в сторону наблюдательных постов, размещенных на границах «Большого Идлиба» в рамках российско-турецкого меморандума от 17 сентября.

Между тем стало известно, что на пункте-пропуска «Баб эль-Хава», который также находится под контролем ВС Турции, турецким военным сдались семь женщин-террористок «Исламского государства», которые, как оказалось, бежали из лагеря для беженцев «Аль-Хол» в Хасаке. Отмечается, что задержанные имеют турецкое гражданство.

Провинция Ракка

Агентство новостей РИА Новости сообщает о том, что сотрудники российской военной полиции заняли опорный пункт США на подступах к поселению Тель ас-Самин в южной части Ракки. Укрепрайон, размещенный в бывшем здании школы, был покинут американскими солдатами несколько дней назад. Отмечается, что во время контроля США над объектом боевикам подпольных ячеек «Исламского государства» удавалось свободно провозить оружие по близлежащим шоссе. После того как подразделение полиции РФ завершит размещение своих подразделений, будет начато патрулирование данных территорий для обеспечения безопасности гражданских лиц.

1 Организация запрещена на территории РФ.