Подлодку «Волхов» спустили на воду в Петербурге



Санкт-Петербург, 26 декабря. Дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 «Волхов» спустили на воду на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи».

Торжественная церемония прошла в Петербурге. Это уже вторая субмарина этой серии, построенная для Тихоокеанского флота, сообщает Федеральное агентство новостей. Первая подводная лодка проекта «Варшавянка» — «Петропавловск-Камчатский» — спущена на воду еще в марте, а осенью завершила морской этап государственных испытаний и была передана ВМФ России.

После спуска на воду «Волхову» предстоит пройти ряд испытаний. Ожидается, что все работы на субмарине будут завершены к концу осени следующего года, тогда же лодка войдет в состав Тихоокеанского флота России.

Подводные лодки проекта 636.3 «Варшавянка» относятся к дизельным субмаринам третьего поколения и считаются одними из самых малошумных в мире. Подлодки обладают высокой боевой эффективностью за счет новейших комплексов ракетно-торпедных вооружений.

