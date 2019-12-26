Вена, 26 декабря. Расчета при приглашении российского лидера Владимира Путина на свадьбу не было, его спонтанный приезд сделал праздник веселым, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Она рассказала об этом в рамках проекта, посвященного 20-летию Путина во главе страны. Как уточнила политик, она не знала, примет ли президент РФ ее приглашение.

«И когда он согласился, я знала, что мне лично стоит ожидать сильной реакции», — рассказала Кнайсль.

По данным РИА Новости, при этом политик считает, что ее свадьба была самой веселой и красивой из тех, на которых удалось побывать. Экс-глава МИД Австрии заявила, что Путин сделал ее свадьбу незабываемой.

«Расчета не было. Президент Путин создал такое настроение музыкой, с которой он приехал, тем, что просто спонтанно вместе с нами праздновал, станцевал, произнес от себя лично очень приятную, милую речь», — сказала она.

Напомним, российский лидер посетил в прошлом году свадьбу Карин Кнайсль. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путин был на свадьбе только час, но за это время он успел поприсутствовать на церемонии бракосочетания, сказать на немецком языке тост и станцевать с невестой.

Кнайсль поделилась со студентами МГИМО впечатлениями о танце с президентом России Владимиром Путиным. Одна из студенток столичного вуза, где бывший австрийский дипломат презентовала свою книгу «Принц Евгений. От безвестности к европейскому признанию», выразила желание задать «один личный вопрос».

Кнайсль, отвечая на вопрос, отметила, что Путин владеет «старой школой», которая подразумевает «очень хорошие манеры». Глава российского государства, по ее словам, перед началом танца сделал поклон, что считается элементом вежливости в танцевальном этикете.