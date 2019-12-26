Названы самые недооцененные смартфоны 2019 года



Москва, 26 декабря. Эксперты проанализировали рейтинг смартфонов и выяснили, какие девайсы остались недооценены пользователями. Специалисты заметили, что гаджеты, попавшие в список, могут конкурировать с топовыми моделями.

Первую строчку рейтинга занял Oppo Reno Ace, который имеет самую быструю зарядную мощность в мире (65 Вт). Для полной зарядки аккумулятора емкостью 4000 мАч требуется всего 35 минут.

На втором месте оказался LG G8X ThinQ. В комплекте с смартфоном идет специальный чехол, который можно применять, как дополнительный экран, или же геймпад.

Также юзеры недооценили и Asus ZenFone 6 — упрощенный вариант игрового смартфона ROG Phone 2. Главной особенностью девайса является камера, которую можно вращать и использовать как основную, так и фронтальную.

В список попали и другие модели устройств. Например, ZTE Axon 10 Pro и Vivo Nex 3 5G. Последний кстати является единственным гаджетом из перечисленных, поддерживающим беспроводную сеть 5G.

