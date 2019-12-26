Неизвестные взорвали автомобиль с главой района Воронежской области

Воронеж, 26 декабря. Покушение совершено на главу Рамонского района Воронежской области Николая Фролова, мужчина доставлен в больницу, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Автомобиль воронежского чиновника был взорван около восьми часов утра в четверг. Не исключается, что взрывное устройство было подложено под автомобиль главы района.

Фролов получил травмы и был доставлен в БУЗ ВО «Рамонская РБ», добавил собеседник ФАН. Какие ранения получил пострадавший, не уточняется.

Инцидент произошел на улице Ильинского поселка Рамонь.