Москва, 26 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин — джентльмен, знающий традиции «старой школы». Об этом заявила экс-руководитель министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в рамках проекта РИА Новости, приуроченного к 20-летию Владимира Путина во главе государства.

Проект включает в себя серию интервью с отечественными и зарубежными политиками, общественными деятелями и известными спортсменами, которые знают Путина на протяжении долгих лет​​​.

«Тогда многие критиковали мой книксен. Но многим людям просто не хватает знаний о том, что мы в Европе называем «старой школой». Когда партнер делает поклон, я отвечаю комплиментом», — отметила экс-глава дипломатического ведомства.

Кнайсль указала на то, что это называется уважение и традиция, а российский лидер Путин как раз ее знает. Австрийский дипломат назвала Путина джентльменом, которых осталось не так много.

Глава российского государства посетил свадебное торжество Карин Кнайсль и предпринимателя Вольфганга Майлингера в прошлом году. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Путин пробыл на мероприятии всего час. За это непродолжительное время глава государства успел поприсутствовать на церемонии бракосочетания, произнести тост на немецком языке и станцевать с невестой.