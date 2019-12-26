Петросян отказался заводить детей от молодой жены

Москва, 26 декабря. Артист эстрады Евгений Петросян отказался заводить детей от своей новой жены Татьяны Брухуновой, заявил друг юмориста Георгий Терехов в программе «Пусть говорят» на Первом канале.

Приятель знаменитого артиста в эфире Первого канала прокомментировал слухи о беременности 30-летней жены Петросяна. По его словам, бывший участник «Аншлага» не хочет заводить детей.

«Я спросил у него: «Жень, ты что, действительно вновь хочешь стать отцом?» На что он ответил: «Ты что, не дай бог! Мне одной хватит уже», — поведал мужчина.

Отметим, слухи об интересном положении Брухуновой появились после мониторинга ее подписок в социальных сетях. Женщина следит за страницами, которые посвящены детям и их воспитанию, а также подписана на блог одного элитного перинатального центра, в котором рожали многие отечественные звезды, отметил «Царьград».

Петросян пока не прокомментировал слухи о возможном пополнении в семействе, зато его молодая жена высказалась в соцсети о своей «беременности». Брухунова четко дала понять, что верить всему, что говорят на телевидении, не стоит.

«Думаю, в следующем выпуске «эксклюзивного расследования» выяснится, что я гуманоид», — ответила знаменитость подписчику.

О романе юмориста Петросяна с его личной помощницей Брухуновой, которая младше его почти на 45 лет, стало известно в конце лета прошлого года, пишет «Утро.ру». Теперь уже бывшая супруга артиста Елена Степаненко подала на развод. Позже выяснилось, что юморист последние годы жил со своей помощницей.