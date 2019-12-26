Путин предложил декриминализировать наказание за нарушения при возврате валютной выручки

Москва, 26 декабря. Президент РФ Владимир Путин предложил декриминализировать наказание за нарушение сроков возврата валютной выручки. Соответствующий законопроект он внес в Государственную думу.

Согласно пояснительной записке к проекту, изменения подготовлены с учетом текущей ситуации в сфере внешнеторговой деятельности.

«Российские экспортеры все чаще сталкиваются с происходящими не по их вине задержками при возврате (получении) валютной выручки», — говорится в документе.

Поясняется, что особенно часто такие ситуации происходят с компаниями, которые были включены в иностранные санкционные списки.

Изменения, согласно тексту проекта, будут внесены в часть первую статьи 193 Уголовного кодекса РФ. В соответствии с ними, нарушение требований валютного законодательства о зачислении или о возврате денежных средств, совершенное в крупном размере, будет признаваться уголовно наказуемым деянием. Но только в случае, если совершено лицом, которое ранее получило административное наказание за аналогичное деяние.

Ранее в четверг стало известно, что в Государственной думе подготовили законопроект, который позволит распространить требования закона о защите прав должников при взыскании долга на неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги. Автором инициативы стала парламентарий от фракции «Единая Россия» Наталья Костенко.