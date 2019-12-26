Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

Путин предложил декриминализировать наказание за нарушения при возврате валютной выручки

43
0 Оставить комментарий

Путин предложил декриминализировать наказание за нарушения при возврате валютной выручки

Москва, 26 декабря. Президент РФ Владимир Путин предложил декриминализировать наказание за нарушение сроков возврата валютной выручки. Соответствующий законопроект он внес в Государственную думу.

Согласно пояснительной записке к проекту, изменения подготовлены с учетом текущей ситуации в сфере внешнеторговой деятельности.

«Российские экспортеры все чаще сталкиваются с происходящими не по их вине задержками при возврате (получении) валютной выручки», — говорится в документе.

Поясняется, что особенно часто такие ситуации происходят с компаниями, которые были включены в иностранные санкционные списки.

Изменения, согласно тексту проекта, будут внесены в часть первую статьи 193 Уголовного кодекса РФ. В соответствии с ними, нарушение требований валютного законодательства о зачислении или о возврате денежных средств, совершенное в крупном размере, будет признаваться уголовно наказуемым деянием. Но только в случае, если совершено лицом, которое ранее получило административное наказание за аналогичное деяние.

Ранее в четверг стало известно, что в Государственной думе подготовили законопроект, который позволит распространить требования закона о защите прав должников при взыскании долга на неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги. Автором инициативы стала парламентарий от фракции «Единая Россия» Наталья Костенко.

Источник: Электронная база данных Государственной думы
Новости партнеров