Военный эксперт не исключил выступления Туниса на стороне ПНС Ливии и Турции

Турция перебрасывает боевиков в Ливию через тунисский аэропорт. Об этом сообщил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал Ахмед аль-Мисмари. Военный эксперт Андрей Кошкин не исключил, что в скором времени Тунис присоединится к турецкой кампании по поддержке террористов ПНС Ливии.

По словам генерала ЛНА, турецкие спецслужбы продолжают перебрасывать в Ливию из Сирии террористов запрещенных в РФ организаций «Исламское государство»1 (ИГ1) и «Джебхат ан-Нусра»1, используя при этом тунисский аэропорт. Оттуда боевики прибывают в захваченные так называемым «Правительством национального согласия» (ПНС) Ливии города Митиге, Мисурате и Зуваре.

«Используется один из тунисских аэропортов, а именно аэропорт Джерба, где высаживают группы террористов, а затем их из Туниса переправляют в Ливию через [горный массив на западе Ливии] Эль-Джебель-эль-Гарби», — сообщил аль-Мисмари египетскому изданию «Аль-Ватан».

Комментируя эту новость, завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, эксперт ассоциации военных политологов Андрей Кошкин предположил, что переброска Турцией боевиков в Ливию через тунисский аэропорт может осуществляться без ведома официальных властей Туниса.

«Не думаю, что государственная власть Туниса была проинформирована о транзите террористов в Ливию через аэропорт Джерба. Ведь серые схемы позволяют не только финансировать и вооружать террористические организации, но и заниматься их переброской, вести рекрутинг и обучение боевиков в обход официальных властей и каналов. То есть это огромная замкнутая инфраструктура, поддерживающая деятельность радикалов в любой точке планеты. Скорее всего, турецкие спецслужбы осуществляли переброску террористов из Сирии в Ливию через Тунис при поддержке тунисских боевиков. В этой стране их, к сожалению, немало и они там чувствуют себя комфортно. Госорганы Туниса на сегодняшний день не способны контролировать их действия», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей Андрей Кошкин.

Военный эксперт не исключил, что тунисские террористы начнут воевать на стороне ПНС Ливии и Турции.

«Террористы — это наемники, готовые за деньги воевать за кого угодно и где угодно. И вполне вероятно, что армия, которую Турция создает в Ливии, пополнится и за счет Туниса. Другое дело, что сейчас происходит поляризация сил. Греция и Египет объявили о своем намерении защищать Ливию от турецкого вторжения. То есть ЛНА может рассчитывать на военную поддержку этих стран. А сформированное террористами ПНС Ливии, с которым борется ЛНА, заручилось поддержкой турок и неофициально поддерживается Западом. То есть фактически в Ливии, законно избранные власти которой не первый год борются с террористами ПНС, намечается широкомасштабный вооруженный конфликт», — заключил Андрей Кошкин.

Отметим, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал подписанный с ПНС Ливии меморандум о военном взаимодействии. Однако в действительности Анкара начала помогать боевикам ПНС задолго до этого. Это создает угрозу того, что при поддержке турок боевики вновь попытаются захватить освобожденные в ходе антитеррористической операции ЛНА ливийские города. Греция и Египет выступили против присутствия Турции в Ливии. МИД РФ призывает мировое сообщество максимально скоординировать усилия для мирного ливийского урегулирования при сохранении центральной роли ООН.

1 Организация запрещена на территории РФ.