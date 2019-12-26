Выборы в США — это лишь повод для манипулирования российской элитой, заявили в Госдуме

Киберкомандование армии США начало разработку тактики ведения информационной войны против России. Власти США хотят усилить механизм манипулирования российской политической и экономической элитой. Об этом заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат Евгений Федоров.

Как пишет издание The Washington Post, в задачи кибервойск США будет входить получение информации о представителях политической и экономической элиты России. Эти действия входят в план Вашингтона по противостоянию «возможному вмешательству» РФ в выборы 2020 года.

Кроме того, кибервойска планируют рассылать сообщения высшим должностным лицам российской власти, чтобы показать возможности США по получению доступа к определенной системе или учетной записи с персональной информацией. В этих сообщениях будут содержаться предупреждения о последствиях вмешательства в американские выборы. Предполагается, что это может нанести ущерб определенным лицам.

Напомним, что американские СМИ уже не первый год ведут информационную войну с Россией. Противостояние с Москвой требует от них все больших и больших усилий, но каких-либо серьезных результатов не приносит. В Вашингтоне осознают этот факт, и поэтому придумывают все новые способы поддерживать миф о «российском вмешательстве» в американские выборы.

Евгений Федоров обращает внимание, что власти Соединенных Штатов давно вовлечены в информационное и геополитическое противостояние с Россией.

«Это называется «конкуренция нации», и в этой борьбе нужно выигрывать. В России ее формирует очень мощная структура по работе в интернете со средствами массовой информации и технология манипулирования элитами, — пояснил Федоров в беседе с Федеральным агентством новостей. — К сожалению, предложения по деофшоризации не получилось, и, соответственно, все российские элиты завязаны на иностранную юрисдикцию, и управляются их активы из правовой системы США, даже если они размещены в России. Таким образом, у США есть возможности по манипуляции определенными субъектами через систему санкций».

Парламентарий напоминает, что санкции Вашингтон принимает с целью влияния на российских предпринимателей. По его словам, американские власти хотят подавить этот класс и «изъять» его из экономического процесса в стране.

«За счет этого механизма и этой манипуляции они создают новый способ влияния на российскую политику. Американские выборы в этом плане служат только поводом, чтобы увеличить свою базу компромата на российских политиков, силовиков и предпринимателей. Таким способом они хотят усилить механизм манипулирования», — рассказал депутат.

В таких условиях нужно возвращаться к национализации элит, чтобы противостоять соответствующей политике США, считает собеседник ФАН.

«Эта идея была предложена Путиным лет 10–15 назад. Национализация элит и экономики приведет к независимости от американского манипулирования. В таком случае они от него откажутся, потому что это будет бессмысленное действие», — добавил Федоров.

Ранее российский президент, отвечая на соответствующий вопрос журналистки NBC News Киры Симмонс, пошутил, что не исключает возможного вмешательства в американские выборы в 2020 году. При этом Путин подчеркнул, что у России достаточно своих проблем, которые занимают ее больше, чем американские выборы.

Стоит добавить, что Вашингтон начал искать следы «российского вмешательства» в выборы с 2016 года. В апреле 2019 года расследовавший «дело о вмешательстве» экс-спецпрокурор Роберт Мюллер опубликовал доклад, в котором он был вынужден признать, что подозрения о связи американского президента Дональда Трампа с РФ подтвердить не удалось. При этом «расследование» чиновника обошлось налогоплательщикам США более, чем в 30 млн долларов.

До этого бывший глава предвыборного штаба американского лидера Дональда Трампа Пол Манафорт утверждал, что в выборы президента США в 2016 году вмешивалась не Россия, а Украина. Такие данные содержатся в расследовании Мюллера. Сообщалось, что Манафорт предполагал, что за взломом серверов национального комитета Демократической партии в 2016 году стояла именно Украина.