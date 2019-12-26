Первый пассажирский поезд через Крымский мост заставил замолчать антироссийские СМИ

Прибытие первого пассажирского поезда с материковой части России в Крым оказалось настоящим комом в горле у оппозиционных и откровенно антироссийских СМИ. Часть таких изданий проигнорировала, а другая часть попыталась максимально очернить запуск железнодорожного сообщения с полуостровом. Подробности в материале Федерального агентства новостей.

Либеральный игнор

25 декабря первый пассажирский поезд «Таврия» пересек Керченский пролив по Крымскому мосту и прибыл на конечную станцию – Севастополь, преодолев 2741 километр за 43,5 часа. Событие поистине знаменательное, ведь запуск железнодорожного сообщения даст колоссальные экономические возможности для полуострова. И если государственные и патриотические информационные издания по достоинству оценили запуск железнодорожного сообщения, то большинство либеральных СМИ обошли эту тему стороной.

Так, например, оппозиционная «Новая газета» написала об открытии движения поездов в Крым только 23 декабря, и то, вероятно, потому, что там присутствовал президент России Владимир Путин. Поиск по сайту с запросами «Крым», «Севастополь», «Симферополь», «поезд» других результатов не дает.

Такой же результат нас ожидает и на официальном сайте издания Republic. По запросу «поезд» портал выдает 1376 результатов, но ни один из них не касается освещения указанной темы.

Тем не менее есть и ресурсы, решившие нивелировать положительный эффект от публикаций новостей о прибытии первого пассажирского поезда в Севастополь. Так, издание беглого олигарха Михаила Ходорковского, входящего в холдинг МБХ-Медиа, на первый план выставило сообщение пресс-службы перевозчика «Гранд сервис экспресс» о том, что начальнику первого состава пришлось догонять свой же поезд.

«Перед отправкой состава из Санкт-Петербурга в Севастополь Калеущенко по видеосвязи доложил Путину о полной готовности поезда к работе. Однако прямая линия с президентом затянулась, поэтому Калеущенко опоздал к отправлению состава», — сообщается на сайте МБХ.

Других схожих результатов по тегу «поезд» ресурс не предоставляет.

В свою очередь либеральное издание Newsru также нивелировало положительный эффект от новости сообщив, что украинская прокуратура «открыла уголовное дело из-за прибытия первого пассажирского поезда на полуостров по Крымскому мосту через Керченский пролив».

«В прокуратуре пообещали дать правовую оценку запуску российского железнодорожного сообщения через Крымский мост, назвав его незаконным», — сообщает издание, ссылаясь на сообщение так называемой «прокуратуры автономной республики Крым», которая в свою очередь входит в структуру Генеральной прокуратуры Украины.

С точно такой же новостью вышло оппозиционное «Эхо Москвы», сообщив, что «В Киеве это сочли это незаконной переправкой лиц через госграницу».

Отличился и скандально-известный телеканал «Дождь», который даже в лид-абзаце статьи «Кот Мостик, «возбужденные балалайки» и слезы счастья. Как в Крыму встречали первый поезд с материка» умудрился испортить знаменательное событие, указав на стоимость строительства моста.

Но больше всех отличилось «Радио Свобода», авторы которого так же, как и «Дождь», прямо с первого предложения в лид-абзаце сообщают, что «Первый пассажирский поезд из Петербурга прибыл в среду утром в аннексированный Россией Крым, в город Севастополь». Как можно заметить, издание продолжает подчеркивать, что полуостров отошел к Российской Федерации в результате якобы незаконных действий, хотя вопрос его принадлежности уже никто не оспаривает.

«Исторический состав, на треть забитый корреспондентами государственных телеканалов, будет превращаться то в железнодорожную агитбригаду, то в стихийное передвижное шапито, своеобразную энциклопедию русской жизни», — пишет корреспондент «Радио Свобода».

Далее он описывает свою посадку в состав на железнодорожном вокзале Санкт-Петербурга, причем из выстраиваемых автором образов следует, получается, что Россия – это Мордор, где пассажиров охраняют автоматчики с собаками, и т.п.

«Мы отъезжаем от платформы: вместо нахимовцев и оркестра нас провожают служебные овчарки», — сообщается в статье.

Причем этот образ автор повторяет еще раз.

«На следующей станции, Россоши, местная женщина собирает у каждого проводника росписи на российском флажке, здесь, как и везде, поезд тщательно обнюхивают служебные собаки».

Иностранные СМИ

Внесли свою лепту в освещение событий и журналисты британского BBC, которые не стали писать об отправке первого пассажирского состава на полуостров, а ограничились лишь сообщением о том, что открытие железнодорожных перевозок в Крым осуждается Европейским союзом.

Как можно заметить, либеральные и откровенно антироссийские СМИ в России абсолютно не заинтересованы в освещении хороших новостей и достижений Российской Федерации. Их интересует только негатив, который они с удовольствием и пытаются выносить на суд общественности.

Напомним, ранее британский журналист Грэм Филлипс заявил, что пришел в восторг от прохода первого поезда по Крымскому мосту. Впечатлениями от увиденного он поделился во время съемки репортажа об открытии железнодорожной части моста.