Жириновский объяснил, почему Галкин не сможет повторить путь Зеленского

Москва, 26 декабря. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что никогда бы не стал голосовать за юмориста Максима Галкина, если бы тот решил выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России.

По его словам, Галкин не сможет пойти по пути комика Владимира Зеленского, который возглавил Украину. По мнению политика, сравнения в этом случае неуместны. Жириновский объяснил, почему Галкин не сможет стать президентом.

«У нас не Украина! У нас не пройдет такое, чтобы комик встал во главе страны», — подчеркнул Жириновский.

В эфире радио «Комсомольская правда» он добавил, что его задевают шутки, которые в его сторону иногда отпускает Максим Галкин. Лидер ЛДПР считает, что муж российской певицы Аллы Пугачевой мстит ему. Как уточнил Жириновский, в 2008 году Примадонна стала доверенным лицом кандидата в президенты России Михаила Прохорова, лидер ЛДПР кричал в ее адрес «что-то обидное». Политик отметил, что из-за этого Галкин хочет его «побольнее задеть» и действует «по наказу своей супруги».

Ранее сообщалось, что Галкин пообещал своей супруге Алле Пугачевой, что в союзе с ним она может спокойно стареть и не переживать по поводу измен. Об этом пародист рассказал в интервью на YouTube-канале «А поговорить?».

Галкин признался, что в самом начале их отношений он был в душе пенсионером, чего нельзя было сказать о примадонне отечественной эстрады. По его словам, Пугачева очень легкая на подъем и без каких-либо трудностей принимает любое решение.

Он также отметил, что его супруга очень сознательная и уделяет огромное внимание воспитанию детей, чтобы научить их чему-то. По его мнению, Пугачева — «безумно ответственная мать».

При этом пятый супруг примадонны российской эстрады выразил уверенность в том, что он — «лучший мужчина в ее жизни».