Более тысячи беженцев вернулось в Сирию из Иордании и Ливана

Дамаск, 26 декабря. За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратилось более тысячи беженцев. Об этом сообщается в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, опубликованном в четверг на сайте военного ведомства.

По имеющимся данным, в САР за минувший день вернулись 1077 сирийских беженца, в том числе из Ливана через контрольно-пропускные пункты «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» — 456 человек, из Иордании через КПП «Насиб» — 621 беженец.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В декабре 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в САР и Ираке. На сегодняшний день сирийские власти продолжают зачистки от боевиков, работают над политическим урегулированием, восстановлением инфраструктуры страны и возвращением беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.