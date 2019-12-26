Первые крупные поставки Су-57 в ВКС России начнутся в 2020 году

Москва, 26 декабря. Масштабные поставки истребителей пятого поколения Су-57 в ВКС России начнутся в 2020 году. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Он рассказал, что в следующем году предстоит большая работа по стабилизации авиастроительной отрасти в стране, которая будет предусматривать, в частности, производство новых самолетов и их первые крупные поставки.

«Надо ставить на крыло проект МС-21 — мы приступим к изготовлению первых серийных самолетов для авиакомпаний. Начнутся первые масштабные поставки для армии самолета пятого поколения Су-57. Конечно же, это очень ответственные задачи, которые мобилизуют по-настоящему», — рассказал глава Ростеха.

Су-57 — отечественный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Он сочетает в себе высокую маневренность и возможность выполнения сверхзвукового полета, а также имеет современный комплекс бортового оборудования и малую заметность, которые обеспечивают ему превосходство над конкурентами. Модель впервые поднялась в воздух в 2010 году.

Российское военное ведомство неоднократно отмечало, что Су-57 успешно прошел испытания в Сирии. В частности, 24 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в САР на истребителе опробовали новые виды ракет и бомб.