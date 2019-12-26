Россияне назвали главный скандал уходящего года

Москва, 26 декабря. Россияне назвали допинговый скандал главным громким событием 2019 года, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Топовыми событиями в масштабах страны респонденты назвали пенсионную реформу (10%) и введение в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста (4%)», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте организации.

По данным ВЦИОМ, главными «скандалами» для соотечественников в этом году стали допинговый скандал (7%) и коррупция (4%). При этом 68% респондентов затруднились дать ответ.

По мнению россиян, ключевые события в масштабах страны в текущем году — победа россиян в фигурном катании (7%), в Сирии (5%) и запуск железнодорожной части Крымского моста (2%). 73% россиян затруднились ответить на поставленный вопрос, указал Deita.ru.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен в ноябре-декабре 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Методом опроса стало телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров телефонов 1600 респондентов, пишет «Вечерняя Москва».