Жители Германии считают Трампа основной мировой угрозой

Берлин, 26 декабря. Жители Германии признались, что боятся Трампа и считают его главной угрозой для всего мира. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного институтом YouGov.

Среди опрошенных немцев 41% считает, что президент США Дональд Трамп представляет серьезную угрозу миру. 17% опасаются лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. 8% — Владимира Путина, 7% — китайского лидера Си Цзиньпина, передает «Газета Кемерова».

Больше всего доверия и меньше всего опасений у немцев вызывает фигура лидера Франции Эммануэля Макрона – 57%. Жители Германии готовы верить французскому президенту, несмотря на то, что он провоцирует конфликты внутри НАТО, а в самой Франции продолжаются протесты, в том числе против инициированной Макроном пенсионной реформы. На втором месте канцлер Германии Ангела Меркель — 53%. Канцлеру Австрии Себастьяну Курцу верят 33%. А вот президенту Российской Федерации Владимиру Путину доверяют 26% респондентов.

Ранее ФАН сообщал, что несмотря на высокий рейтинг доверия к Макрону у немцев, в самой Франции неспокойно. Участники акции против пенсионной реформы потребовали отставки Эммануэля Макрона. При этом протестующие заявили, что вместо него хотят видеть президента России Владимира Путина.