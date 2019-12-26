Путин внес в Госдуму протокол об использовании БПЛА на базе РФ в Киргизии

Москва, 26 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы протокол, который позволит включить в состав объединенной российской военной базы, расположенной в Киргизии, подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Соответствующий документ опубликован в четверг в думской электронной базе данных.

Так, в пояснительной записке к документу указывается, что положениями протокола соглашение дополняется терминами, касающимися беспилотных авиационных систем и дронов, нивелируются несоответствия между российским и киргизским законодательством касательно эксплуатации БПЛА, а также регламентируется порядок организации полетов таких авиационных средств РФ в небе над Киргизией.

Отмечается, что вступление в силу протокола позволит Москве «ввести в состав объединенной российской военной базы подразделения беспилотных летательных аппаратов и организовать их применение».

Ранее в ходе заседания расширенной коллегии Министерства обороны России президент Путин заявил, что роботы и беспилотники повышают возможности подразделений Вооруженных сил РФ.