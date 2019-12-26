Верка Сердючка готова рассказать на Евровидении, чей Крым

Киев, 26 декабря. Народный артист Украины Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, намекнул на свою готовность принять участие в отборе на Евровидение-2020. С заявлением он выступил в рамках передачи «Вечер премьер с Екатериной Осадчей».

Данилко в финале десятого сезона популярного шоу «Х-фактор» остался без подопечных, но, по всей видимости, уже нашел применение своим талантам. В шоу на телеканале «1+1» он выступил с композицией Make It Rain Champagne, перед которой обратился к зрителям с неоднозначной фразой.

«На всякий случай, вдруг опять будут выяснять, чей Крым, на Евровидении — песня уже в принципе готова», — рассказал артист.

Заявление Сердючки вызвало бурную реакцию у зала. Отметим, что авторами песни указаны шведский музыкальный продюсер и основатель компании Bassflow Productions Питер Бустрем, а также вокалист группы Gravitonas Андреас Орн.

Судя по количеству и просмотров ролика с выступлением Сердючки на YouTube, зрители остались довольны новой композицией известного исполнителя.

В 2019 году Украина не участвовала в международном музыкальном конкурсе из-за разгоревшегося в стране скандала. Певица Maruv получила право представлять государство на Евровидении, но отказалась из-за навязанного ей контракта, запрещающего выступать в России.

После госпереворота в Киеве в 2014 году крымчане на народном референдуме заявили о желании воссоединиться с РФ. Голосование прошло в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. Тем не менее Киев волеизъявление крымчан так и не признал.

В 2020 году конкурс пройдет в Роттердаме, передает НСН. Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) ввела новые правила отбора участников музыкального конкурса, согласно которым выступить на Евровидении не смогут артисты, которые давали концерты в России после 2014 года, пишет «Царьград».