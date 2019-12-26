Москва, 26 декабря. Надежды на достижение прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе при президенте Украины Владимире Зеленском остаются, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он напомнил, что вопрос на юго-востоке Украины не исчерпан, на линии соприкосновения по-прежнему стреляют, а блокада региона не снята. Лавров надеется на прогресс в урегулировании на Украине при Зеленском.

«Надежды на достижение прогресса в урегулировании остаются. Зеленский называет скорейшее прекращение войны на юго-востоке страны одним из важнейших приоритетов своего президентства. За пять месяцев он сумел сделать то, что его предшественник годами упорно отказывался выполнять», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

По данным ТАСС, Лавров напомнил, что имеет в виду «реализацию обязательств по разведению сил и средств сторон в трех «пилотных» районах на линии соприкосновения, а также письменной фиксации текста «формулы Штайнмайера».

Он подчеркнул, что 9 декабря в Минске стороны еще раз признали безальтернативность минского комплекса мер как основы урегулирования. Контактной группой были даны рекомендации.

«Установление прочного мира на Украине отвечает нашим интересам и позитивно скажется на отношениях между двумя странами», — резюмировал Лавров.

Контактная группа по урегулированию в Донбассе согласовала «формулу Штайнмайера» — по имени президента Германии, экс-председателя ОБСЕ, бывшего руководителя дипломатического ведомства ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера.

Напомним, в 2015 году глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (сейчас занимает пост президента ФРГ — Прим. ФАН) предложил специальный порядок вступления в силу особого статуса Донбасса. Для этого необходимо провести в этом регионе выборы. В день их проведения в Донбассе будет временно установлен особый статус. Если ОБСЕ подтвердит легитимность результатов этих выборов, то регион сможет получить особый статус на постоянной основе. Этот порядок получил название «формула Штайнмайера».

Гражданская война на Украине продолжается с апреля 2014 года. Тогда Киев ввел войска на территорию юго-востока Украины, жители которой объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами государственного переворота, который произошел в стране. По данным ООН, жертвами военного конфликта стали более 10 тысяч человек.