Путин назвал Боярского необычайно талантливым и обаятельным человеком

Москва, 26 декабря. Президент России Владимир Путин поздравил с 70-летнием народного артиста России Михаила Боярского. Поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

Глава государства отметил талант именитого артиста, который, как считает Путин, по праву снискал профессиональное признание и любовь зрителей не только в России, но и за ее пределами.

«Человек необычайно талантливый, обаятельный и энергичный, вы обогатили отечественный театр, эстраду и кинематограф яркими, самобытными, запоминающимися работами», — говорится в сообщении.

Российский лидер пожелал Боярскому здоровья, успехов и вдохновения, отметил «МИР 24».

Боярскому 26 декабря исполняется 70 лет. В этот день артист выйдет на сцену родного театра — Театра имени Ленсовета — с премьерной постановкой «В этом милом старом доме».

Народный артист России уже принял поздравления от петербургского театра. Коллектив пожелал коллеге «здоровья, сил, любви и творчества», а также отметил, что герои, как Боярский, оставшиеся навсегда в сердцах зрителя, украшают историю Театра Ленсовета.