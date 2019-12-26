Лавров пообещал ответ России на продолжение недружественных выпадов США

Москва, 26 декабря. Россия ответит на недружественные выпады со стороны США, если они продолжатся, пообещал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Полагаем, что было бы неправильно откладывать на неопределенное время решение важных для наших стран и всего мира проблем», — отметил он при этом.

Министр обратил внимание, что предложения российской стороны по выстраиванию диалога с США по различным направлениям остаются на столе.

«Это относится и к теме стратегической стабильности, за состояние которой Россия и США несут особую ответственность как крупнейшие ядерные державы», — объяснил Лавров.

Отметим, что американская сторона до сих пор не определилась, собирается ли продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Соглашение между Москвой и Вашингтоном было подписано еще в 2010 году экс-главой Белого дома Бараком Обамой и нынешним премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

СНВ-3 предусматривает сокращение ядерных боезарядов до более чем 1,5 тысячи единиц и до 700 единиц межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков. Он истекает в 2021 году.

Как отметил ранее президент РФ Владимир Путин, договор СНВ-3 чрезвычайно значим для сдерживания гонки вооружений, Москва, по его словам, полностью готова к диалогу с Вашингтоном для продления срока действия документа.