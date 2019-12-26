Подлодку «Волхов» спустили на воду в Петербурге. ФАН-ТВ

В Петербурге спустили на воду подводную лодку «Волхов», построенную для Тихоокеанского флота. Дизель-электрическую подлодку проекта 636.3 должны передать ВМФ России до 25 ноября 2020 года. «Волхов» — вторая подводная лодка проекта 636.3 («Варшавянка»), серия строится для Тихоокеанского флота. В сентябре 2016 года Министерство обороны РФ заключило с «Адмиралтейскими верфями» контракт на строительство серии из шести подводных лодок проекта.