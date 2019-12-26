Эксперт объяснил, почему США не решатся на теракты и диверсии против «СП — 2»

Москва, 26 декабря. Диверсии и террористические акты на трубопроводе «Северный поток — 2» могут привести к объявлению войны, поэтому Вашингтон с большой долей вероятности на них не решится. Таким мнением поделился обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в комментарии изданию «Украина.ру».

«В том, что на трубопроводе могут быть теракты, я сильно сомневаюсь. Нет, теракты возможны везде и всегда, но я сомневаюсь, что США на такое решатся. Потому что это международный терроризм и это уже объявление войны», — объяснил эксперт.

Он обратил внимание на то, что российская сторона обязательно нанесет ответный удар, если кто-то решится на такие действия в отношении «Северного потока — 2».

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заверил в том, что газопровод «Северный поток — 2» будет построен вне зависимости от американских рестрикций. По словам главы ведомства, в настоящее время преждевременно говорить о том, что отвечавшая за прокладку трубопровода швейцарская Allseas не сможет выполнять свои обязательства, отмечал «Царьград».

Как сообщал Infox.ru со ссылкой на немецкий таблоид Bild, Германия решила объявить США санкционную войну в ответ на попытки начать борьбу с проектом «Северный поток — 2». Канцлер ФРГ Ангела Меркель резко раскритиковала американские рестрикции и пообещала обсудить вопрос о мерах, которые официальный Вашингтон планирует применить против российского проекта.

Напомним, США всеми силами пытаются остановить строительство трубопровода «Северный поток — 2», поскольку стремятся поставлять в Европу свой сжиженный природный газ. Кроме того, писала «Газета.Ru», против российского проекта выступает Украина, которая боится потерять колоссальную прибыль от транзита российского голубого топлива.