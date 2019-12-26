Новое шоу Собчак на YouTube потерпело крах 

Москва, 26 декабря. Новое шоу телеведущей и светской львицы Ксении Собчак «Осторожно, Собчак» потерпело полный крах. Последнее YouTube-шоу набрало около шести тысяч «лайков» и восьми тысяч «дизлайков».

Как считают эксперты, для Собчак это можно считать очевидным провалом, так как «сомнительные программы» с не самыми популярными героями всегда воспринимались ее аудиторией на «ура».

По данным издания «Телепрограмма», ранее эфиры Собчак набирали по одному миллиону просмотров за день, сейчас количество просмотров колеблется между 300 и 400 тысяч.

Новая программа Собчак посвящена светской жизни Москвы. Подписчики раскритиковали новое шоу Собчак на YouTube.

«Видео чисто для своих куриц», — написал в комментариях один из зрителей.

«Для кого и для чего вы снимали это видео? Никому неизвестные люди обсуждают других таких же. Такое чувство, что вы просто забыли выключить камеру на своем званом обеде. Или, может, вы думаете, что надо просветить дремучих зрителей YouTube о том, что такое светское общество? Если да, то вы все-таки летаете на уровне «Дома-2», и, слава богу, что никто вас не выбрал президентом», — добавил другой пользователь.

Ранее Ксения Собчак рассказала, что известные дизайнеры не хотят, чтобы певица Ольга Бузова носила их вещи.

Выпуск программы Собчак на YouTube-канале «Осторожно, Собчак!» был посвящен миру моды. Ведущая поинтересовалась у гостей, как те выбирают одежду и аксессуары. Во время беседы она рассказала историю из личной жизни о Бузовой.

По словам Собчак, она дружит с одним очень молодым дизайнером, который был уверен, что та хорошо общается с певицей. И он попросил телеведущую обратиться к Бузовой с очень деликатной просьбой: не носить одежду бренда. Собчак ответила, что точно не может на это повлиять.