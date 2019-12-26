Пугачева попросила Крутого не приглашать Бузову на «Голубой огонек»

Москва, 26 декабря. Народная артистка СССР Алла Пугачева выступила против участия певицы Ольги Бузовой в съемках передачи «Новогодний огонек». СМИ сообщили о том, что звезда российской эстрады обратилась с соответствующей просьбой к продюсеру Игорю Крутому.

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» еще в прошлом году получила приглашение поучаствовать в съемках новогодней программы, однако после монтажа была неприятно удивлена отсутствием кадров ее выступления. Причиной могло стать мнение коллег, которые высказались о неумении Бузовой петь без фонограммы.

В этом году исполнительнице, по всей видимости, вновь не удастся выступить в праздничном шоу. Сорвала ее появление в кадре народная артистка СССР.

«В Сети появился слух, что Алла Пугачева обратилась к Игорю Крутому с просьбой не приглашать Бузову на съемки «Голубого огонька», — пишут СМИ.

Примадонна российской эстрады, по словам журналистов, раскритиковала талант певицы и осудила ее «непристойное поведение на сцене».

«Новый год – это семейный праздник, на котором не принято «трясти арбузами», — цитируют Пугачеву СМИ.

Примадонна ранее заявила, что вопреки сложившейся традиции и ожиданиям поклонников не появится на центральных телеканалах в новогоднюю ночь. Звезда российской эстрады не участвовала в праздничных шоу и в прошлом году.

Решение Пугачевой в ироничной форме поддержал музыкальный продюсер Максим Фадеев. Он обратил внимание на то, что новые лица в праздничных программах на ведущих каналах России появляются редко.