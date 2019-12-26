Эксперт оценил планы США по разработке тактики информационной войны против РФ

Москва, 26 декабря. Американские СМИ сообщили о разрабатываемой США тактике информационной войны против России, однако, эксперт в области безопасности Александр Власов убежден, что это война уже ведется.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на американских должностных лиц сообщила, что командование ВС США работает над вариантами противодействия внешним угрозам, чтобы противостоять возможному вмешательству Москвы в президентские выборы 2020 года. Как пишет пресса, если РФ попытается оказать влияние на избирательный процесс, то под ударом окажутся российские чиновники и бизнесмены, напомнил Infox.ru.

Глава киберкомандования генерал Стивен Фогарти ранее заявлял, что Пентагон в преддверии выборов главы США активно готовит концепции информационной борьбы в киберпространстве.

Впрочем, Власов считает, что информационные войны на самом деле идут уже давно. По его мнению, нужно не ждать волну фейков, а внимательно отслеживать их.

«Они (США. — Прим. ФАН) просто объявили о том, что и так давно делается. То есть это секрет Полишинеля. Война идет, она разворачивается во все больших масштабах», — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что все информационные кампании необходимо отслеживать еще на этапе их зарождения и противостоять им сразу же.