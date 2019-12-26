Водонаева шокировала россиянок призывом «не рожать рабов этому государству»

Москва, 26 декабря. Звезда реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева обратилась к «материнскому фонду» России с призывом «не рожать рабов» государству. Соответствующее послание она опубликовала в своем Instagram.

Блогер рекомендовала девушкам страны отложить материнство, если они не могут дать ребенку достойную жизнь, сообщает Infox.ru.

«Если вы не уверены, что сможете обеспечить знаниями и медициной, пищей и одеждой себя и ребенка, то просто не надо рожать», — заключила экс-участница телешоу.

Таким образом бывшая героиня скандального телепроекта отреагировала на новость о том, что в одном из регионов страны власти рекомендовали частным больницам перестать делать аборты. Блогер убеждена, что аборт — личное дело каждой женщины.

По словам Водонаевой, на первом месте в жизни представительниц прекрасного пола должны стоять образование, карьера, заработок и путешествия. Если россиянка не преуспела в каждом из пунктов, материнство ей противопоказано, считает она.

«Получите образование, постройте карьеру, посмотрите мир, заработайте денег, а потом думайте о материнстве. Не надо рожать рабов этому государству», — призывает обращение телезвезды в соцсети.

Многих пользователей Instagram слова Водонаевой повергли в шок, они указали на циничность девушки.

«Это кошмар — то, о чем вы пишете и как вы это пишете», — процитировал «Царьград» пользователя iraida_0908. «Жуткая циничная барщина», — констатировал ruslan8997vary. «Как же морально прогнило общество, что аборт, т. е. убийство человека, приравнивается к мудрому отношению», — написала alena_prudkoglyad. «Не живите тогда среди рабов и не зарабатывайте тут. Вон идите… Вон из страны!» — посоветовал seostock.

Как сообщает «Ридус», Водонаева дважды была замужем, оба брака закончились разводом. От одного из супругов у нее есть сын. Известность и работу в развлекательных программах на телевидении Водонаева получила благодаря участию в реалити-шоу «Дом-2», где на протяжении трех лет жила под камерами и зарекомендовала себя одной из самых скандальных участниц шоу.