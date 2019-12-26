Forbes назвал топ-5 самых удачливых российских миллиардеров 2019 года

Москва, 26 декабря. Один из основных совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин занял первую строчку в пятерке самых удачливых российских миллиардеров в 2019 году по версии издания Forbes.

Согласно подсчетам издания, Потанин за прошедшие 12 месяцев увеличил свое состояние более чем на треть. По состоянию на 24 декабря 2019 года общий доход российского миллиардера оценивался в 23,8 миллиарда долларов.

Отмечается, что на второй позиции расположился руководитель «Новатэка» Леонид Михельсон, чье состояние за этот год выросло на 5,9 миллиарда долларов — до 27 миллиардов долларов. «Бронза» рейтинга досталась главе «Лукойла» Вагиту Алекперову, чье состояние за указанный период выросло на 5,3 миллиарда долларов — до 23,8 миллиарда долларов.

Далее по списку идет владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре» Геннадий Тимченко. Состояние предпринимателя за год увеличилось на 4,1 миллиарда долларов — до 22,7 миллиарда долларов.

Пятерку замыкает основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов — доход за год составил 3,8 миллиарда долларов. На 24 декабря его состояние оценивается в 20,2 миллиарда долларов.

Согласно данным рейтинга, за прошедшие 12 месяцев состояние пятерых самых удачливых участников российского рейтинга Forbes суммарно увеличилось на 27 миллиардов долларов.

Ранее американский журнал Forbes составил рейтинг самых успешных миллиардеров года. Лидером списка стал совладелец компании LVMH Бернар Арно, его состояние за год увеличилось на 40 млрд долларов, сообщала «Газета.Ru».