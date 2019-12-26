Россияне смогут регистрировать новые автомобили в салонах

Москва, 26 декабря. Россияне смогут с 1 января 2020 года регистрировать новые автомобили без посещения ГИБДД. Соответствующее постановление, как пишут СМИ, подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Регистрировать новые транспортные средства смогут компании, получившие статус специализированной организации и включенные в реестр Министерства внутренних дел России, пишет «Коммерсант».

При этом гендиректор группы компаний «Автоспеццентр» Денис Петрунин указал, что дилеры пока не получали разъяснений по поводу проведения регистрации машин. Он не исключил, что вступление закона будет отложено, на организацию технических и бизнес-процессов дилерам потребуется определенное время.

Согласно новым правилам, осматривать автомобили и проверять документы владельца будут сотрудники салонов, отметил «ФедералПресс». После чего вся информация будет направляться в ГИБДД через портал госуслуг.