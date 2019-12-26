Порошенко и еще 80 депутатов Верховной рады лишили выплат за прогулы

Киев, 26 декабря. Экс-президент Украины и депутат Рады Петр Порошенко, а также глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко и еще 79 депутатов были лишены права на возмещение расходов на общую сумму более трех миллионов гривен (125 тысяч долларов) из-за прогулов. Об этом сообщили в информационном управлении парламента страны.

Распоряжение «О прекращении возмещения народным депутатам Украины расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, за ноябрь 2019 года» глава Верховной рады подписал 13 декабря.

«В соответствии с распоряжением (…) прекращено возмещение расходов (…) 81 народному депутату Украины на сумму три миллиона 60 тысяч гривен», — говорится в сообщении.

Остатки ассигнований на регистрационных счетах в конце 2019 года спишут в доход государственного бюджета. В настоящее время выплаты депутату Верховной рады, которые связаны с осуществлением полномочий, составляют порядка 30 тысяч гривен (около 1,2 тысячи долларов).

Украинский парламент принял закон о лишении финансового обеспечения депутатов на Украине за прогулы в начале сентября.

Напомним, что Порошенко стал фигурантом 15 уголовных дел, которыми занимается Госбюро расследований (ГБР) страны. По каждому из них ведутся десятки следственных мероприятий. Пятого президента Украины обвиняют в госизмене, коррупции, уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении служебным положением, а также в легализации преступных доходов. Сам политик отвергает все обвинения.

Ранее в спортклубе Порошенко «Пятый элемент» прошли обыски, в ходе которых ГБР и Служба безопасности Украины (СБУ) нашли видеокамеры и устройства для «прослушки».