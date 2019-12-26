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Порошенко и еще 80 депутатов Верховной рады лишили выплат за прогулы

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Порошенко и еще 80 депутатов Верховной рады лишили выплат за прогулы

Киев, 26 декабря. Экс-президент Украины и депутат Рады Петр Порошенко, а также глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко и еще 79 депутатов были лишены права на возмещение расходов на общую сумму более трех миллионов гривен (125 тысяч долларов) из-за прогулов. Об этом сообщили в информационном управлении парламента страны.

Распоряжение «О прекращении возмещения народным депутатам Украины расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, за ноябрь 2019 года» глава Верховной рады подписал 13 декабря.

«В соответствии с распоряжением (…) прекращено возмещение расходов (…) 81 народному депутату Украины на сумму три миллиона 60 тысяч гривен», — говорится в сообщении.

Остатки ассигнований на регистрационных счетах в конце 2019 года спишут в доход государственного бюджета. В настоящее время выплаты депутату Верховной рады, которые связаны с осуществлением полномочий, составляют порядка 30 тысяч гривен (около 1,2 тысячи долларов).

Украинский парламент принял закон о лишении финансового обеспечения депутатов на Украине за прогулы в начале сентября.

Порошенко и еще 80 депутатов Верховной рады лишили выплат за прогулы

Напомним, что Порошенко стал фигурантом 15 уголовных дел, которыми занимается Госбюро расследований (ГБР) страны. По каждому из них ведутся десятки следственных мероприятий. Пятого президента Украины обвиняют в госизмене, коррупции, уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении служебным положением, а также в легализации преступных доходов. Сам политик отвергает все обвинения.

Ранее в спортклубе Порошенко «Пятый элемент» прошли обыски, в ходе которых ГБР и Служба безопасности Украины (СБУ) нашли видеокамеры и устройства для «прослушки».

Источник: УНН
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