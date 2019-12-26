Мальчик в Приморье случайно убил из ружья четырехлетнего ребенка

Дальнереченск, 26 декабря. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели четырехлетнего ребенка в Приморье от выстрела из охотничьего ружья. Об этом сообщили в следственном управлении СК России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — уточнили в ведомстве.

Тело несовершеннолетнего с огнестрельным ранением брюшной полости было найдено в среду, 25 декабря в квартире в одном из районов Приморского края.

По предварительным данным, отец оставил ружье без присмотра, и в отсутствие взрослых оно оказалось в руках одного из детей, который случайно выстрелил в младшего ребенка.

После инцидента ружье было изъято, ведется допрос свидетелей и выясняются обстоятельства произошедшего.

Как уточнили в СК, следствие также даст оценку факту небрежного хранения огнестрельного оружия в квартире.

Ранее «Пятый канал» сообщал, что от выстрела из боевого пистолета в квартире на юго-западе Москвы погиб ученик девятого класса. По предварительным данным, оружие могло принадлежать отцу подростка.