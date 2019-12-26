Москва, 26 декабря. Эксперты Роспотребнадзора рассказали о риске заражения гриппом через денежные купюры. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Роспотребнадзор рассказал, чем опасны деньги для здоровья. Специалисты назвали бумажные купюры «рассадником инфекции». Они объяснили, что вирус гриппа остается на них до двух недель. Как уточнили в ведомстве, в некоторых государствах для производства купюр используют бумагу с антисептическими свойствами или с возможностью стирки.

Предотвратить заболевание гриппом поможет своевременная вакцинация, отсутствие контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания, сокращение времени пребывания в местах массового скопления людей и соблюдение еще нескольких простых рекомендаций.

Чтобы не заболеть, специалисты рекомендуют сделать прививку против гриппа до начала эпидемического сезона. Вакцинация остается одним из важнейших факторов профилактики гриппа.

Также в осенне-зимний период, говорят медики, следует стараться избегать излишнего пребывания в местах большого скопления людей, регулярно и тщательно мыть руки с мылом и промывать полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта.

Кроме того, следует регулярно проветривать помещение, в котором проводится много времени, и делать в нем систематическую влажную уборку.

Не стоит забывать о здоровом образе жизни, сбалансированном питании, физических упражнениях и полноценном сне.

В августе специалисты Роспотребнадзора напомнили родителям первоклассников о необходимости вакцинации детей перед началом учебного года, а также медики рассказали о том, что прием антибиотиков без назначения врача может серьезно навредить здоровью.