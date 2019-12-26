Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь

Симферополь, 26 декабря. Первый поезд из Москвы в Крым прибыл на железнодорожный вокзал Симферополя. Состав отправился с Казанского вокзала российской столицы во вторник вечером.

На путь длиной 2009 километров ушло 33 часа. Четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать между Москвой и Симферополем под номерами 27/28. Днем ранее в Крым прибыл первый поезд из Северной столицы в Севастополь.

Как сообщал «Царьград», президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту.

При этом российский лидер лично проехал на поезде из Керчи в Тамань, а затем дал команду к отправлению первого пассажирского поезда в Крым с Московского вокзала Северной столицы в Севастополь. В ночь на 25 декабря пассажирский состав впервые прошел по железнодорожной части моста через Керченский пролив.

Согласно сведениям оператора поезда, на поезд приобрели 974 билета, сообщало РИАМО.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в разговоре с «Ридусом» назвал ожидаемой реакцию киевских властей. Кроме того, по словам специалиста, украинские власти могут «придумать любую чепуху».