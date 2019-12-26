Тбилиси – столица разрухи и антисанитарии. Как русофобия уничтожает Грузию

Трущобы, горы мусора, толпы агрессивных попрошаек, нелегальные торговцы и мошенники, облупленные фасады, отсутствие канализации и отопления, хаос на дорогах, хмурые лица прохожих и непрерывные яростные митинги на центральных улицах – корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) изучил Тбилиси и запечатлел его для наших читателей.

Поводом для поездки стали антирусские акции, которые начались летом 2019 года. Предлогом послужил инцидент, произошедший в парламенте Грузии, где проходила сессия Межпарламентской ассамблеи православия, которую по приглашению самих грузинских депутатов открыл депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Едва Гаврилов взошел на трибуну для произнесения приветственной речи, прямо в здании парламента он был атакован обезумевшими националистами.

Митинги в Тбилиси не заканчиваются до сих пор, несмотря на заверения официальных грузинских властей, что «русским туристам в Грузии ничего не угрожает».

Трущобы Тбилиси

Если отвлечься от политики и национализма, туристам в Грузии, даже в столице страны, прежде всего угрожает тотальная разруха. Городские власти не контролируют город ни в какой его части – ни в центре, ни на окраинах.

Многоэтажки не ремонтировались со времен Советского Союза, в домах украдены двери подъездов, окна лестничных клеток и даже электропроводка. Весь жилищный сектор находится в жутком состоянии, горячей воды нет с 1992 года, центральное отопление отсутствует, лифты только платные, да и те работают лишь в каждом третьем доме.

Преступность достигла такого уровня, что автовладельцам приходится строить железные клети из толстой арматуры, чтобы машины не угоняли прямо со двора.

Здания не только не ремонтируют, они подвергаются чудовищным перестройкам.

«Балконные уроды» - огромные пристройки к балконам – стали визитной карточкой Тбилиси.

Несколько швеллеров снизу и сбоку позволяют превратить балкон в дополнительную комнату, хотя они увечат здание и создают реальную опасность обрушения. Тем более, что Тбилиси находится в сейсмоопасной зоне и его периодически трясет.

Корреспондент ФАН снял сотни таких домов, причем не только на окраинах, но и в самом центре города. Ходить там смертельно опасно, но люди ходят, потому что больше негде.

При этом власти не могут сейчас заставить местных жителей вернуть зданиям первоначальный вид поскольку это немедленно приведет к протестам и погромам, которых и без того достаточно сейчас в столице Грузии.

Свободных площадей в городе практически нет – везде, где позволяет место, устроены легальные или стихийные рынки. Торгуют даже в здании вокзала и аэропорта, на шоссе и в подземных переходах.

Карманники и попрошайки

Бедность и безработица провоцируют преступность в грузинском обществе, которое, впрочем, и раньше не отличалось особой законопослушностью и пристрастием к честному труду. Значительная часть грузинских и цыганских карманников и попрошаек «работают» в России и Западной Европе, но и на родине их становится все больше.

Причем, если карманники стараются не афишировать свою деятельность, то попрошайки действуют нагло и бесцеремонно. Целые толпы грязных мужчин, женщин и детей караулят туристов возле достопримечательностей или уличных кафе. Деньги не просят, а требуют. Отказавшегося платить туриста могут схватить за брюки, сумку, рюкзак, в вещах будут рыться, требуя «только один лари» за свободу. При этом турист, который даст «только один лари», тут же будет окружен толпой еще более наглых и требовательных попрошаек, которые в случае отказа платить могут ударить или плюнуть.

Много крепких мужчин и женщин, изображающих экскурсоводов – они просто навязывают себя туристам, отказываясь отходить от компании и требуя денег за сопровождение. Такса за освобождение от такого сервиса – 20-25 лари.

Метро и наземный транспорт

Станции тбилисского метро на улице сложно заметить – как правило, это обычный подземный переход, не всегда внятно обозначенный, зато заставленный ларечниками и коробейниками.

Станции не ремонтировались со времен Советского Союза, перроны грязные, освещение тусклое, эскалаторы при движении дергаются так, будто умирают в судорогах. Протечки и облупившиеся стены завешиваются рекламой, поезда ходят редко, потому что большая часть составов сломана, а на новые нет денег.

Указатели в основном на грузинском языке, на центральных станциях есть на английском, но их мало.

В грузинском метро, в отличие от Москвы и Петербурга, никто никуда не спешит – безработица и общая расслабленность, свойственная грузинам.

Составы четырехвагонные, поэтому в час пик они очень плотно набиты публикой, среди которой немало попрошаек и карманников. Местная полиция не рекомендует возить в метро ценные вещи и деньги.

На поверхности горожане чаще используют маршрутки, реже – автобусы или такси. Транспорт недорогой, проезд стоит 10-25 рублей в переводе на наши деньги.

Однако ездить в Тбилиси опасно – правила никто не соблюдает, водители подрезают друг друга, пешеходов не пропускают нигде, а парковку устраивают там, где удобно водителю, на тротуаре или газоне. При этом все водители непрерывно сигналят друг другу, как где-нибудь в Египте или в Сомали.

Отношение к окружающим

В Тбилиси можно увидеть человека, который среди белого дня сел гадить в оживленном подземном переходе, а уж отливают по малой нужде даже в центре без всякого стеснения. Поэтому там всюду надо внимательно смотреть под ноги.

Кроме того, в городе бросается в глаза большое количество бездомных животных – от голубей и крыс до огромных стай собак, которые выпрашивают еду не менее энергично, чем профессиональные попрошайки.

Курят также повсюду – на остановках общественного транспорта, в ресторанах и в машинах такси. Спрашивать разрешения закурить не принято.

Чеки в магазинах и ресторанах также выдавать не принято, даже если покупатель настойчиво его требует. Кстати, чаевые в ресторанах принято включать в счет без вашего ведома – вы оплатите чек с бонусом, даже если обслуживание вам не понравилось.

Русофобия убивает

Напомним, отношения России и Грузии обострились в июне этого года, когда в Тбилиси прошли беспорядки, и на их фоне лидер этой страны Саломе Зурабишвили назвала Россию «врагом» и заявила, что Москве якобы выгоден общественный раскол в Грузии. После этого для обеспечения безопасности граждан РФ президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий прямое авиасообщение с Грузией с 8 июля. В итоге экономика Грузии получила сокрушительный удар, а лари обновил исторический минимум. По оценкам Национального банка Грузии ущерб только от прерванного авиасообщения составил около 300 миллионов долларов, а в целом грузинская экономика от последней «холодной войны» с Россией потеряла не менее миллиарда долларов.

Собственно, нынешнее состояние Тбилиси и характеризует результаты русофобской политики грузинских властей – русофобия убивает экономику Грузии, превратив цветущий во времена СССР Тбилиси в трущобы третьего мира.