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Тбилиси – столица разрухи и антисанитарии. Как русофобия уничтожает Грузию

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Тбилиси – столица разрухи и антисанитарии. Как русофобия уничтожает Грузию

Трущобы, горы мусора, толпы агрессивных попрошаек, нелегальные торговцы и мошенники, облупленные фасады, отсутствие канализации и отопления, хаос на дорогах, хмурые лица прохожих и непрерывные яростные митинги на центральных улицах – корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) изучил Тбилиси и запечатлел его для наших читателей.

Тбилиси – столица разрухи и антисанитарии. Как русофобия уничтожает Грузию

Поводом для поездки стали антирусские акции, которые начались летом 2019 года. Предлогом послужил инцидент, произошедший в парламенте Грузии, где проходила сессия Межпарламентской ассамблеи православия, которую по приглашению самих грузинских депутатов открыл депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Едва Гаврилов взошел на трибуну для произнесения приветственной речи, прямо в здании парламента он был атакован обезумевшими националистами.

Митинги в Тбилиси не заканчиваются до сих пор, несмотря на заверения официальных грузинских властей, что «русским туристам в Грузии ничего не угрожает». 

Трущобы Тбилиси

Тбилиси – столица разрухи и антисанитарии. Как русофобия уничтожает Грузию

Если отвлечься от политики и национализма, туристам в Грузии, даже в столице страны, прежде всего угрожает тотальная разруха. Городские власти не контролируют город ни в какой его части – ни в центре, ни на окраинах.

Тбилиси – столица разрухи и антисанитарии. Как русофобия уничтожает Грузию

Многоэтажки не ремонтировались со времен Советского Союза, в домах украдены двери подъездов, окна лестничных клеток и даже электропроводка. Весь жилищный сектор находится в жутком состоянии, горячей воды нет с 1992 года, центральное отопление отсутствует, лифты только платные, да и те работают лишь в каждом третьем доме.

Тбилиси – столица разрухи и антисанитарии. Как русофобия уничтожает Грузию

Преступность достигла такого уровня, что автовладельцам приходится строить железные клети из толстой арматуры, чтобы машины не угоняли прямо со двора.

Тбилиси – столица разрухи и антисанитарии. Как русофобия уничтожает Грузию

Здания не только не ремонтируют, они подвергаются чудовищным перестройкам.

Тбилиси – столица разрухи и антисанитарии. Как русофобия уничтожает Грузию

«Балконные уроды» - огромные пристройки к балконам – стали визитной карточкой Тбилиси.

Тбилиси – столица разрухи и антисанитарии. Как русофобия уничтожает Грузию

Несколько швеллеров снизу и сбоку позволяют превратить балкон в дополнительную комнату, хотя они увечат здание и создают реальную опасность обрушения. Тем более, что Тбилиси находится в сейсмоопасной зоне и его периодически трясет.

Тбилиси – столица разрухи и антисанитарии. Как русофобия уничтожает Грузию

Корреспондент ФАН снял сотни таких домов, причем не только на окраинах, но и в самом центре города. Ходить там смертельно опасно, но люди ходят, потому что больше негде.

Тбилиси – столица разрухи и антисанитарии. Как русофобия уничтожает Грузию

При этом власти не могут сейчас заставить местных жителей вернуть зданиям первоначальный вид поскольку это немедленно приведет к протестам и погромам, которых и без того достаточно сейчас в столице Грузии.

Тбилиси – столица разрухи и антисанитарии. Как русофобия уничтожает Грузию

Свободных площадей в городе практически нет – везде, где позволяет место, устроены легальные или стихийные рынки. Торгуют даже в здании вокзала и аэропорта, на шоссе и в подземных переходах. 

Тбилиси – столица разрухи и антисанитарии. Как русофобия уничтожает Грузию

Карманники и попрошайки

Тбилиси – столица разрухи и антисанитарии. Как русофобия уничтожает Грузию

Бедность и безработица провоцируют преступность в грузинском обществе, которое, впрочем, и раньше не отличалось особой законопослушностью и пристрастием к честному труду. Значительная часть грузинских и цыганских карманников и попрошаек «работают» в России и Западной Европе, но и на родине их становится все больше.

Тбилиси – столица разрухи и антисанитарии. Как русофобия уничтожает Грузию

Причем, если карманники стараются не афишировать свою деятельность, то попрошайки действуют нагло и бесцеремонно. Целые толпы грязных мужчин, женщин и детей караулят туристов возле достопримечательностей или уличных кафе. Деньги не просят, а требуют. Отказавшегося платить туриста могут схватить за брюки, сумку, рюкзак, в вещах будут рыться, требуя «только один лари» за свободу. При этом турист, который даст «только один лари», тут же будет окружен толпой еще более наглых и требовательных попрошаек, которые в случае отказа платить могут ударить или плюнуть.

Тбилиси – столица разрухи и антисанитарии. Как русофобия уничтожает Грузию

Много крепких мужчин и женщин, изображающих экскурсоводов – они просто навязывают себя туристам, отказываясь отходить от компании и требуя денег за сопровождение. Такса за освобождение от такого сервиса – 20-25 лари.

Метро и наземный транспорт

Тбилиси – столица разрухи и антисанитарии. Как русофобия уничтожает Грузию

Станции тбилисского метро на улице сложно заметить – как правило, это обычный подземный переход, не всегда внятно обозначенный, зато заставленный ларечниками и коробейниками.

Станции не ремонтировались со времен Советского Союза, перроны грязные, освещение тусклое, эскалаторы при движении дергаются так, будто умирают в судорогах. Протечки и облупившиеся стены завешиваются рекламой, поезда ходят редко, потому что большая часть составов сломана, а на новые нет денег. 

Указатели в основном на грузинском языке, на центральных станциях есть на английском, но их мало.

В грузинском метро, в отличие от Москвы и Петербурга, никто никуда не спешит – безработица и общая расслабленность, свойственная грузинам.

Составы четырехвагонные, поэтому в час пик они очень плотно набиты публикой, среди которой немало попрошаек и карманников. Местная полиция не рекомендует возить в метро ценные вещи и деньги.

Тбилиси – столица разрухи и антисанитарии. Как русофобия уничтожает Грузию

На поверхности горожане чаще используют маршрутки, реже – автобусы или такси. Транспорт недорогой, проезд стоит 10-25 рублей в переводе на наши деньги.

Тбилиси – столица разрухи и антисанитарии. Как русофобия уничтожает Грузию

Однако ездить в Тбилиси опасно – правила никто не соблюдает, водители подрезают друг друга, пешеходов не пропускают нигде, а парковку устраивают там, где удобно водителю, на тротуаре или газоне. При этом все водители непрерывно сигналят друг другу, как где-нибудь в Египте или в Сомали.

Отношение к окружающим

В Тбилиси можно увидеть человека, который среди белого дня сел гадить в оживленном подземном переходе, а уж отливают по малой нужде даже в центре без всякого стеснения. Поэтому там всюду надо внимательно смотреть под ноги.

Тбилиси – столица разрухи и антисанитарии. Как русофобия уничтожает Грузию

Кроме того, в городе бросается в глаза большое количество бездомных животных – от голубей и крыс до огромных стай собак, которые выпрашивают еду не менее энергично, чем профессиональные попрошайки.

Тбилиси – столица разрухи и антисанитарии. Как русофобия уничтожает Грузию

Курят также повсюду – на остановках общественного транспорта, в ресторанах и в машинах такси. Спрашивать разрешения закурить не принято.

Чеки в магазинах и ресторанах также выдавать не принято, даже если покупатель настойчиво его требует. Кстати, чаевые в ресторанах принято включать в счет без вашего ведома – вы оплатите чек с бонусом, даже если обслуживание вам не понравилось.

Русофобия убивает

Напомним, отношения России и Грузии обострились в июне этого года, когда в Тбилиси прошли беспорядки, и на их фоне лидер этой страны Саломе Зурабишвили назвала Россию «врагом» и заявила, что Москве якобы выгоден общественный раскол в Грузии. После этого для обеспечения безопасности граждан РФ президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий прямое авиасообщение с Грузией с 8 июля. В итоге экономика Грузии получила сокрушительный удар, а лари обновил исторический минимум. По оценкам Национального банка Грузии ущерб только от прерванного авиасообщения составил около 300 миллионов долларов, а в целом грузинская экономика от последней «холодной войны» с Россией потеряла не менее миллиарда долларов.

Собственно, нынешнее состояние Тбилиси и характеризует результаты русофобской политики грузинских властей – русофобия убивает экономику Грузии, превратив цветущий во времена СССР Тбилиси в трущобы третьего мира.

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