Мединский рассказал об уходе главы Роскино с поста

Москва, 26 декабря. Глава Роскино Екатерина Мцитуридзе покинет свой пост по решению совета директоров компании. Об этом сообщил министр культуры России Владимир Мединский.

Компанию Роскино, занимающуюся продвижением отечественных картин в мире, Мцитуридзе возглавляла с 2011 года.

«Она очень активный человек, немало сделала для того, чтобы наши фильмы были лучше представлены на зарубежных выставках, фестивалях, стендах. Мы очень ей за это благодарны, но в последнее время индустрия стала требовать перезагрузки компании, вывода ее на качественно новый уровень», — объяснил Мединский.

В связи с этим совет директоров принял решение обратиться в Росимущество с предложением о смене руководства, уточнил глава Минкульта.

Он поблагодарил Мцитуризде за проделанную в последние годы работу и добавил, что совет директоров уже сформировал предложения по кандидатуре нового главы организации и направил их на утверждение в Росимущество.

По словам Мединского, далее все будет происходить по стандартной процедуре, и когда фамилия нового руководителя структуры станет известна, ее объявят публично.

Министр отметил, что выбор нового главы Роскино — «консолидированное решение всех лидеров отечественной киноиндустрии».