Боярский рассказал, как отметит 70-летний юбилей

Санкт-Петербург, 26 декабря. Главный мушкетер страны Михаил Боярский отмечает юбилей. Сегодня, 26 декабря, советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось 70 лет.

Сам Боярский считает, что 70 лет - солидный возраст. Время, которое всецело нужно посвящать семье, друзьям и близким. Тем не менее, отмечать круглую дату артист будет на сцене. В театре Ленсовета пройдет премьера спектакля «В этом милом старом доме». Вместе с юбиляром в постановке играет его супруга Лариса Луппиан, передает Nation News.

«У меня премьера спектакля сегодня, я буду на сцене», — заявил актер.

Боярский окончил актерский факультет Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК, ныне – Российский государственный институт сценических искусств). После выпуска попал в труппу театра имени Ленсовета. Юный актер играл сразу в нескольких спектаклях.

Одной из ключевых работ восходящей звезды, принесшей славу и узнаваемость, стала главная роль в двухсерийном мюзикле «Собака на сене». Картина имела успех, а запоминающаяся актерская игра пророчила ему славу.

Так и случилось, звездный час для него настал с выходом на экраны фильма «Д’Артаньян и три мушкетера». Запоминающийся образ и восхитительная игра актера, принесли ему настоящую всесоюзную славу.

В послужном списке у Боярского 150 ролей в кино и три десятка театральных работ. А песни, что он исполняет, знает и любит вся страна.

Кроме того, в актерской биографии Боярского — озвучание мультипликационных фильмов.

Накануне юбилея народный артист Российской Федерации Михаил Боярский признался, что стал «ворчливым и озлобленным» человеком, не воспринимающим современный мир.Он отметил, что ему сложно воспринимать современные тренды в искусстве, а также влияние современных технологий на жизнь и отношения между людьми в целом.