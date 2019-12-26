Роскачество рассказало, как выбрать импортные вина

Москва, 26 декабря. Эксперты Роскачества рассказали о самых продаваемых импортных винах в России и порекомендовали при выборе алкогольного напитка обращать внимание на этикетку, цену и место покупки, а не искать «раскрученные» наименования.

«В Европе есть гораздо менее «раскрученные» винные страны и регионы, чем Бордо и Бургундия. Хорошим соотношением цены и качества сейчас отличаются вина Португалии», — говорится в сообщении.

Возглавляет список лидеров по экспорту вина в Россию Испания с объемом 43,7 миллиона литров. Это почти пятая часть всего объема вина, который был ввезен в Россию в 2018 году. Эксперты посоветовали при выборе напитка остановится на регионе Риоха.

Второе место занимает Италия, которая поставила в Россию в 2018 году 38,3 миллиона литров вина.

«Стоит обращать внимание на вина, имеющие маркировку DOC или DOCG и принадлежащие конкретным итальянским регионам», — отмечается в пресс-релизе.

Тройку лидеров замыкает Грузия с объемом 37,3 миллиона литров. По данным Роскачества, 90% продаж в России приходится на красные вина. Самым популярным у россиян стало «Киндзмараули».

В пятерку лидеров рейтинга вошли также Франция и Абхазия, передает «Газета.ru».

Ранее Федеральное агентство новостей узнало у виноделов, как правильно читать этикетки алкогольной продукции, определять место происхождения вина и разбираться в классификации современного алкоголя. К примеру, вино с названием «Крым» может быть произведено на винном заводе в городе Крымск, «Дорога в Крым» – оказаться продукцией Тамани, а коньяк «Гордый Севастополь» – москвичом по происхождению.