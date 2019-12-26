Мединский пообещал, что Минкультуры продолжит возрождать «Ленфильм»

Москва, 26 декабря. Министерство культуры продолжит усиленно работать для возрождения и развития киностудии «Ленфильм» вне зависимости от того, кто станет ее новым генеральным директором. Об этом в четверг заявил журналистам глава министерства Владимир Мединский.

«Кто бы ни возглавил «Ленфильм» в ближайшее время как новый генеральный директор, политика на возрождение студии останется прежней. Мы приложим еще больше усилий для загрузки мощностей «Ленфильма» со стороны министерства культуры», — подчеркнул глава ведомства, отметив, что это также стало поводом для смены руководства.

По его словам, главная цель ведомства — сохранить «Ленфильм» как самостоятельную, независимую площадку, ориентированную на Северную столицу и занимающуюся развитием кинематографической индустрии в городе на Неве.

Как сообщал «ФедералПресс», ранее Мединский объявил о смене генерального директора «Ленфильма». Эдуард Пичугин, покидающий этот пост, будет выполнять обязанности гендиректора до назначения временного управляющего. Ожидается, что совет директоров к 30 марта 2020 году определится с кандидатурой нового гендиректора. Министр культуры также отметил, что приоритетной задачей для студии является погашение задолженностей, сообщал «Царьград».