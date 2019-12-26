Возросло число госпитализированных после аварии с Ми-8 в Красноярском крае

Красноярск, 26 декабря. Число госпитализированных после происшествия с вертолетом Ми-8 в Эвенкии увеличилось до 7 человек. Всего при аварии пострадало 16 человек, передает региональное Министерство здравоохранения РФ.

В Минздраве сообщают, что у пострадавших травмы средней степени тяжести. Диагностированы ушибы и переломы конечностей.

Ранее в Красноярском крае вертолет Ми-8 во время взлета попал в вихрь, после чего совершил жесткую посадку. На борту было 24 человека, из которых 3 члена экипажа и 21 пассажир.

Вертолет перевозил рабочих-вахтовиков из населенного пункта Байкит Эвенкийского района Красноярского края на Юрубченское месторождение.

В результате жесткой посадки у Ми-8 повреждены лопасти и хвостовая балка. Было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.