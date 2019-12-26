ليبيا ، اجمالي 25 ديسمبر: كيف فقدت حكومة الوفاق شرعيتها، الطيار الليبي و تحدثه عن فاغنر، أعلن أردوغان استعداده لإرسال قوات إلى ليبيا.

ليبيا 25 ديسمبر: أرسل 200 مسلح من سوريا لدعم ارهابيي حكومة الوفاق، ناقش لافروف الوضع في ليبيا مع وزير الخارجية الإيطالي، اثار تحالف اليونان و مصر ضد تركيا و طرح حكومة الوفاق الليبية مسالة حول عدم جدوى الناتو، حول ارهابيو حكومة الوفاق الليبية ليبيا الى سوق لتجارة الاسلحة من جميع بقاع الارض.

دعما لارهابيي حكومة الوفاق قامت تركيا بارسال 200 مسلح من سوريا

لا تزال هناك تقارير عن خطط تركيا لإرسال عدة مئات من المسلحين السوريين لدعم ما يسمى بحكومة الوفاق الارهابية. وفقا للخبير ، بالمساعدات تزيد أنقرة من صعوبة الحالة في البلاد.

أرسلت تركيا 200 إرهابي إلى ليبيا. تم إرسال المقاتلين الليلة جوا إلى عصابات حكومة الوفاق المسيطرة khalediskef Twitterعلى البلاد ، وفقا لما ذكره حساب.

كل من تم ارسالهم هم سوريين متطرفين. مع العلم ان هذه ليست المرة الاولى التى ترسل فيها انقرة قوة داعمة للمسمى بحكومة الوفاق الوطني. تركيا تساعد الارهابيين الفارين من تدلب السورية على ايجاد موطن جديد. منذ اغسطس من هذا العام ، نجح جنود الجيش العربي السوري في تحرير هذه المحافظة بنجاح. نتيجة لذلك ، ينتهي المطاف بقطاع الطرق في ليبيا للقتال ضد قوات الجيش الوطني الليبي تحت إشراف المشير خليفة حفتر ، الذي يحرر طرابلس من العصابات.

يتم تقديم المساعدة التركية للإرهابيين أيضا في شكل أسلحة ومعدات عسكرية. كما يتم طرحها للجماعات المسلحة طرابلس عن طريق البحر والجو. في هذا الصدد، في الاونة الاخيرة في الةحدة العسكرية في مطار معيتيقة، فجر طيارن الجيش الوطني الليبي شحنة بوينج 747، التي نقلت عدد كبير من الاسلحة و المعدات من تركيا. كما تم اكتشاف حقائق عديدة حول نقل البضائع العسكرية عن طريق البحر إلى الموانئ التي استولت عليها عصابات حكومة الوفاق.

تواصل تركيا محاولة تعزيز وجودها في ليبيا من أجل الحصول على فرصة للسيطرة جزئيا على السياسة والاقتصاد في البلاد. هكذا يقول بوريس دولجوف ، الباحث البارز في مركز الدراسات العربية والإسلامية في الأكاديمية الروسية للعلوم ، دكتوراه في العلوم التاريخية.

"بادئ ذي بدء ، يجب أن نقول إن هذا موقف تركيا - دعم أحد مراكز القوة في ليبيا. إنهم يؤيدون ذلك، وستواصل القيام بذلك. تهدف نشاطات أنقرة إلى تعزيز وجودها في ليبيا. أولا وقبل كل شيء، من الناحية الاقتصادية والسياسية. في المجال الاقتصادي ، كما هو معروف ، تم إبرام اتفاقيات بين حكومة الوفاق الوطني ، حيثما كان ذلك ممكنا ، لتطوير رفوف نفطية. التحرك السياسي هو محاولة للسيطرة على ليبيا"___ ذكر الخبير.

وفقا لدكتور العلوم التاريخية ، تدعم تركيا جميع القوى الإسلامية الخاضعة لحماية حكومة الوفاق. من بينهم محظور في روسيا ، جماعة الاخوان المسلمين و العديد من الجماعات المسلحة ، التي تشكل اساس هذه "الحكومة".

"أما بالنسبة لنقل المسلحين من إدلب - فهذا أيضًا ضمن هذا الموقف. إن أهداف تركيا واضحة تماما هنا ، ويجب أن نقول إنها ، للأسف ، تؤدي إلى تفاقم الصراع. يجب أن يكون هناك رد فعل من المجتمع الدولي ، وروسيا بشكل خاص. موقف سياسة القيادة التركية ، يمكننا أن نرى مدى التدخل النشط في الصراع الليبي."__ ما قاله المتخصص. نذكر أنه منذ عام 2014 ، يقوم الجيش الوطني الليبي بتنفيذ عملية مكافحة الإرهاب (عملية الكرامة) في ليبيا. هدفها هو تحرير البلاد من العصابات الموجودة. يسيطر المتشددون على قيادة ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني ، التي يقودها المتطرف فايز سراج.

ناقش لافروف الوضع في ليبيا مع وزير الخارجية الإيطالي

أجرى وزيرا الخارجية الروسي والإيطالي سيرجي لافروف ولويجي دي مايو محادثات هاتفية كان موضوعها الرئيسي الوضع في ليبيا. جاء ذلك من خلال وزارة الخارجية الروسية. عقدت محادثة هاتفية بين دبلوماسيين بمبادرة من الجانب الإيطالي. تبادل المحاورون وجهات النظر حول القضايا الملحة في جدول الأعمال الثنائي والدولي ، مع إيلاء اهتمام خاص لحل الوضع في ليبيا.

"أكد الجانبان على الحاجة إلى التنسيق الأقصى للجهود المبذولة لمرافقة عملية السلام الليبية دوليًا مع الحفاظ على الدور الرئيسي للأمم المتحدة"___ بيان وزارة الخارجية الروسية.

اعتبر الوزراء أنه من الضروري إقامة حوار بين الأطراف الليبية.

نذكر أنه في الدولة الأفريقية ، تستمر الاشتباكات التي يثيرها الإرهابيين لما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي. نتيجة لأعمال الارهابيين ، ليس فقط المدنيون يعانون ، ولكن أيضا أعضاء الجيش الوطني الليبي. منذ عام 2014 ، كانوا يقومون بعملية الكرامة ضد الإرهاب في البلد الافريقي ضد الجهاديين الذين استولوا على الأراضي الليبية بعد ثورة 2011.

في أبريل من هذا العام ، انتقل الجيش الوطني الليبي إلى مرحلة جديدة من العملية - تحرير طرابلس والشمال الغربي من البلاد من حكومة الوفاق، التي أدينت بعلاقات مع المنظمات الإرهابية الدولية مثل داعش، تنظيم القاعدة و جماعة الاخوان المسلمين ، الحظورين في روسيا. إنهم لا يسيطرون فقط على العاصمة الليبية ، ولكن أيضًا على عدد من المحاور في غرب البلاد.

وفق لقناة ار تي ، ناقش لافروف في وقت سابق الوضع في ليبيا مع الزميل المصري سامح شكري.

اثار تحالف اليونان و مصر ضد تركيا و طرح حكومة الوفاق الليبية مسالة حول عدم جدوى الناتو

تحدثت وسائل الإعلام اليونانية عن خطط اليونان ومصر للدفاع المشترك عن ليبيا من الغزو التركي. وفقا لأستاذ مساعد في العلوم السياسية وعلم الاجتماع من ار. اي. يو. ج. في. بليخانوف وعضو مجلس الخبراء "الضباط الروس" ألكسندر بيرندزيف ، الاتحاد اليوناني المصري ضد تركيا و حكومة الوفاق الليبية تشهد على فقدان الثقة في الناتو في هذه المنطقة.تم الابلاغ عن "درع" بحري مشترك لليونان ومصر ، نقلا عن مصادرها الدبلوماسية. "يزعم أن أثينا والقاهرة تشكلان البحرية المشتركة، من أجل حماية المياه الإقليمية الرسمية لليبيا ، اعتراض جميع السفن المشبوهة التي تنقل الأسلحة والإرهابيين ، والجيش التركي في ليبيا".

علاوة على ذلك ، قام المقر اليوناني المصري المشترك بالفعل بتطوير عملية ميدوسا لإحباط خطط أنقرة في ليبيا.

في وقت سابق ، نتذكر أنه تم الإبلاغ عن أن تركيا تنتقل إلى ليبيا من سوريا المتطرفين الذين هم على جانب ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي. بالإضافة إلى ذلك ، يخطط البرلمان التركي للموافقة على إرسال قواته المسلحة إلى ليبيا لمساعدة حكومة الوفاق.

"بالطبع ، فإن خطط الإغريق والمصريين موجهة ضد تركيا لايقاف نفوذها في منطقة المغرب العربي. هذا لا يتعلق فقط بخطط أنقرة في ليبيا ، بل يتعلق أيضًا برغبتها في التأثير على شمال إفريقيا بأكملها. هذا ما تريد القاهرة منعه ، التي تاثر على المغرب العربي. ولهذا السبب ، تعاون مع أثينا ، التي تهتم بالسفن وبأي شحنات تمر عبر البحر الأبيض المتوسط من تركيا إلى ليبيا عبر الجزر اليونانية."__ ما اوضحه الكساندر لوكالة الانباء الفيدرالية. أشار محاور "فان" إلى أن كل شيء سيغير تكوين نظام الأمن الدولي والعلاقات الدولية.

"ستتغير التحالفات: يمكن أن يصبح شركاء الأمس واليوم أعداء ، ويمكن لأولئك الذين اعتادوا أن يكونوا أعداء أن يصبحوا حلفاء لكي يعكسوا معا تهديدات وتحديات جديدة. وأعتقد أن خطط اليونان ومصر لحماية ليبيا من الغزو التركي تؤكد ذلك. من الأفضل العمل ضد التهديدات الوشيكة في جبهة موحدة."___ما قاله الخبير العسكري.

وفقا لبيرندزييف ، تعتقد اليونان ومصر أن تركيا تهدد الأمن في البحر المتوسط على الأقل ، وعلى الأكثر - للمصالح الوطنية لهذه البلدان.

"تشكل السفن التركية المحملة بالأسلحة والمقاتلين تهديدًا للمناطق الساحلية التي تمر بها. وليس بمعنى أنها يمكن أن تفتح النار على أراضي اليونان ومصر - على الرغم من أنني متأكد ، يجري النظر في هذا الخيار ، ولكن بمعنى أن هذه العصابات يمكن أن تهبط سرا في الطريق إلى ليبيا ، في بعض الجزر ، ومن أين هم سيكون من السهل رمي في أي مكان.

إن الإغريق والمصريين الذين يحصلون على دخل كبير من السياحة ، قلقون للغاية بشأن السلامة في البحر. وهم يسترشدون بالتجربة المحزنة لتونس ، التي وقعت ضحية لنقل المتطرفين من ليبيا والجزائر. والحوادث التي يمكن أن تؤثر على ميزانياتها. وهنا ليس فقط خطر الهجمات الإرهابية ، ولكن أيضًا احتمال التجنيد في الإرهابيين ، وسرقة الأشخاص لتجارة الأعضاء ، والأهوال الأخرى. تصرفات تركيا وحكومة الوفاق الليبية يمكن أن تثير كل هذا."__ حسب ما قاله الخبير العسكري.

وأضاف أنه على الرغم من حقيقة أن تركيا واليونان عضوان في الناتو ، فإن الحلف لا يساهم في تسوية النزاع بين هذه الدول.

" منطقيا ، السؤال الذي يطرح نفسه حول فعالية الناتو. في الواقع ، لا تمنح العضوية في هذه الكتلة العسكرية السياسية الضمانات الأمنية نفسها لليونان. لماذا اذن ؟ من أجل حماية مصالحها الوطنية ، تتعاون اليونان مع مصر ، التي ليست عضوا في الناتو ، التي تعمل بنشاط على بناء تعاون عسكري تقني مع روسيا. تذكر التدريبات العسكرية الروسية المصرية الأخيرة في مجال الدفاع الجوي ، على سبيل المثال. ما يدل على تشكل كتلة جديدة.

اعتدنا أن نتحدث عن الشرق الأوسط وسوريا والعراق ولبنان وفلسطين ... الآن يتم إلقاء كل شيء هنا ، في البحر الأبيض المتوسط ، لأن ليبيا في مركز اهتمام المجتمع العالمي.

سرعان ما ستذهب سوريا على الطريق ، وستأتي ليبيا وكل ما يتعلق بها أولا."___ ما ختم به الكساندر.

نذكر ، بعد الإطاحة باغتيال الزعيم الليبي معمر القذافي واغتياله في عام 2011 ، بدأ نزاع مسلح في ليبيا. اليوم ، يتم التحكم في معظم البلاد من قبل السلطات الشرعية المنتخبة من قبل السكان. ومع ذلك ، في العاصمة الليبية طرابلس ، تقوم حكومة الوفاق الوطني التي شكلها الإرهابيون برئاسة فايز سراج ، والتي تدعم مصالحها ، ليس فقط تركيا ، ولكن أيضًا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

انتهت صلاحيات حكومة الوفاق الليبية في عام 2017 ، حيث أنه وفقا لاتفاقيات (شيرات) المبرمة في 17 ديسمبر 2015 ، تكون مدة العضوية سنة واحدة ولا يمكن تمديدها إلا لمدة عام. و ذلك - في حالة عدم اعتماد دستور.

المتحدث باسم الحكومة الليبية يبلغ عن نقل الإرهابيين من سوريا إلى البلاد

يتم إرسال مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف وجبهة النصرة ، المحظورة في روسيا ، من سوريا إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني الليبي الإرهابية ومعارضة الجيش الوطني الليبي. صرح بذلك مستشار رئيس حكومة شرق ليبيا عبد الله آل ثاني عارف علي نايد.

" كانت هناك تقارير موثوقة عن نقل مقاتلي "النصرة" السوريين الموجودين في سوريا و داعش ومجموعات مختلفة إلى ليبيا عبر مصراتة للقتال ضد الجيش الوطني الليبي." ما قاله المصدر لاخبار (ريا).

نذكر أنه بعد الإطاحة باغتيال الزعيم الليبي معمر القذافي واغتياله في أكتوبر 2011 ، اصبحت ليبيا في أزمة. في عام 2014 ، نتيجة للانتخابات البرلمانية القانونية ، تم تشكيل مجلس النواب ، ومقره في شرق ليبيا في طبرق ، وهو في الواقع الهيئة التشريعية الشرعية الوحيدة في البلاد. تقع العاصمة الليبية طرابلس تحت سيطرة حكومة الوفاق الارهابية. توفر حكومة الوفاق التي تم إنشاؤه بشكل مصطنع الدعم والغطاء للعصابات المسلحة التي تخلق الفوضى في طرابلس وتتعارض مع بعضها البعض. إرهابيو حكومة الوفاق يختطفون ويعذبون الناس ، بالإضافة إلى الانخراط في تجارة الرقيق. بالإضافة إلى ذلك ، في أيدي إرهابي حكومة الوفاق كانت التدفقات المالية للبلاد وعائدات النفط.

في عام 2014 ، أطلق الجيش الوطني الليبي عملية الكرامة تحت قيادة المشير خليفة حفتر. تمكن الأخير من تحرير معظم ليبيا من العصابات. إن عملية حفتر لمكافحة الإرهاب موجهة ضد ارهابيي حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس.

الوضع معقد بسبب التدخل العسكري التركي في الشؤون الداخلية الليبية. كما ذكرت سابقا وكالة الأنباء الفيدرالية ، فإن أنقرة تمد الإرهابيين في حكومة الوفاق بالمعدات والذخيرة العسكرية ، على الرغم من حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

القبض على ارهابيين من حكومة الوفاق و اقوال الطيار عن فاغنر

تحدث الطيار الذي تم إسقاطه من الجيش الوطني الليبي تحت ضغط تعذيب الإرهابيين من حكومة الوفاق الوطني الليبي عن وجود فاغنر في البلاد.

يواصل إرهابيو حكومة الوفاق الليبية تعذيب سجناءهم في السجون التي تسيطر عليها العصابات. هذه المرة كان ضحية التعذيب عامر جاسم عرفي، الذي تم أسره في 7 ديسمبر على متن طائرة مقاتلة.

تحت التعذيب الوحشي, قال الاسير عن تواجد قيادة فاغنر في البلاد. وفقا لما قاله تحت التعذيب ، فان جنود فاغنر يقاتلون جنبا الى جنب مع قيادة مجموعة ترهونة. على وجه الخصوص ، يقومون بعمليات عسكرية كجزء من المدفعية و الهاون ومجموعات القناصة. تحت التعذيب أيضاً ، تحدث جندي مسن عن نظامين للدفاع الجوي وحرب إلكترونية واحدة ، يسيطر عليها الطاقم الروسي في مدينة ترهونة. في الوقت نفسه ، تحدث عن المتخصصين الفرنسيين المشاركين في التنصت على المكالمات الهاتفية ومراقبتها وتقديم الدعم اللوجستي.

في وقت سابق ، ذكرت وكالة الأنباء الفيدرالية بالفعل أن المسلحين يواصلون تعذيب الطيار الأسير. تم القبض عليه من قبل مسلحين تحت سيطرة "وزارة الشؤون الداخلية" للحزب الليبرالي الديمقراطي الليبي. منذ الأيام الأولى بدأوا يسخرون منه. رتبوا جلسة تصوير في قسم "الشرطة" المحلي ، حيث سخروا من الطيار المسن.

ذهب قطاع الطرق إلى أبعد من ذلك وأصبح أكثر تطوراً في تعذيبهم. وردت الحكومة في طبرق على هذا الأمر ، الذي أدان بشدة عمل الإرهابيين. بالإضافة إلى ذلك ، دعت الحكومة الليبية الشرعية الوحيدة الأمم المتحدة وشيوخ الزاوية إلى تقديم المساعدة ، وفقًا لاتفاقية جنيف لمعاملة أسرى الحرب ، التي تعد ليبيا طرفًا فيها ، في حالة سوء معاملة عامر جاسم.

نذكر ان طائرة من طراز ميج 23 ذات الرقم 26144 اسقطت في منطقة الزاوية. قامت برحلة استطلاعية وأسقطتها قوات حكومة الوفاق. من المعروف انه تم اسقاطها من قبل الدفاع الجوي التركي حيث ان تركيا تزود حكومة الوفاق الارهابية بالاسلحة.

اكد أردوغان استعداد تركيا لإرسال قوات إلى ليبيا

تركيا مستعدة للنظر في إمكانية إرسال قواتها إلى ليبيا إذا جاء طلب مماثل من ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني في طرابلس. هذا ما صرح بيه رئيس تركيا رجب طيب اردوغان.

" لم نذهب إلى أي بلد آخر دون دعوة. إذا وصلت الدعوة ، فسننظر فيها"___ تصريح الرئيس رجب طيب اردوغان في تونس. في وقت سابق ، قال أردوغان إنه يمكن أن يرسل قوات إلى ليبيا إذا تلقى طلبا من إرهابيي حكومة الوفاق.

ووفقا له، طالما فاغنر موجودة في ليبيا، يمكن لتركيا ايضا التدخل بالمثل. علاوة على ذلك ، ليس لهذه الادعاءات أي أساس ، مما يشير إلى محاولات الرئيس التركي التلاعب بالوضع بمساعدة رميات إعلامية عن "فاغنر".

التقى أردوغان بزعيم الإرهابيين لحكومة الوفاق فايز سراج في إسطنبول في 27 نوفمبر ، وبعد ذلك تم توقيع اتفاقات بشأن "التعاون الأمني والعسكري" و "الحد من الولاية القضائية في البحر" بين أنقرة وإرهابيي حكومة الوفاق . تسبب توقيع مذكرة بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية في قلق بين سلطات اليونان وقبرص ومصر. حسب رأيهم ، تحاول أنقرة تقنين الدعم العسكري للإرهابيين التابعين لحكومة الوفاق ، منتهكين بذلك حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الحالي يتم التحكم في جزء صغير من ليبيا من قبل الإرهابيين من حكومة الوفاق ، والتي تم إنشاؤها بشكل مصطنع بدعم من 12 دولة عضوا في الأمم المتحدة. معظم الجمهورية خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية في ليبيا ، والتي تم الاعتراف بها من قبل العديد من الدول العربية.

في عام 2014 ، أطلق الجيش الوطني الليبي ، بقيادة المشير خليفة حفتر ، عملية الكرامة لمكافحة الإرهاب ، والتي تهدف إلى تحرير ليبيا من المسلحين الذين استولوا على جزء من الجمهورية بعد الانقلاب في عام 2011. في ربيع عام 2019 ، أطلق الجيش الوطني الليبي مرحلة جديدة من عملية الكرامة ، تنوي خلالها قوات حفتر تحرير طرابلس والمناطق الشمالية الغربية من الجمهورية من الإرهابيين المرتبطين بالدولة الإسلامية والجماعات الإرهابية المحظورة في روسيا مثل تنظيم القاعدة و الإخوان المسلمين. حاليا ، الجيش الوطني الليبي يسيطر على أكثر من 90 ٪ من أراضي ليبيا.

أردوغان الذي أرسل 7 آلاف مقاتل إلى ليبيا يتحدث مرة أخرى عن فاغنر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن ما لا يقل عن ألفي مقاتل من فاغنر موجودون في ليبيا. أعلن ذلك في مؤتمر صحفي في تونس.

تحدث الزعيم التركي عن ليبيا. وأشار إلى أن أنقرة لا تزال مستعدة للنظر في إمكانية إرسال الجيش إلى الدولة إذا طلبت حكومة الوفاق الوطني الليبي في طرابلس ذلك.

"لم نذهب إلى أي بلد آخر دون دعوة [من سلطات هذه الدولة]. إذا وصلت الدعوة ، فسننظر فيها". ما اكده اردوغان.

وقال إنه في ليبيا هناك ما لا يقل عن ألفي مقاتل فاغنر ، فضلاً عن الجيش السوداني ، الذين يتجاوز عددهم خمسة آلاف شخص.

يوم الإثنين 23 ديسمبر ، أكد رئيس حكومة الوفاق ، فايز سراج ، أنه لجأ إلى أنقرة طلبا للمساعدة العسكرية. في بيان عقب اجتماعه مع أردوغان ، أشار إلى أنه "ليس لديه خيار سوى طلب المساعدة من تركيا".

ي وقت سابق ، وقع أردوغان وسراج مذكرة تعاون في المجال العسكري. ينص الاتفاق ، على وجه الخصوص ، على إمكانية توفير الآلات والمعدات والأسلحة لاستخدامها في العمليات البرية والبحرية والجوية من تركيا ، كما يسمح لأنقرة بغزو مياه الآخرين في البحر الأبيض المتوسط.

مع بيان حول فاغنر ، يسعى أردوغان إلى تحويل الانتباه الدولي عن وجود سادات التركية والمتطرفين في ليبيا ، حيث تدعم أنقرة الإرهابيين بحكومة الوفاق.

أجرت وكالة الأنباء الفيدرالية تحقيقاتها الخاصة واكتشفت تفاصيل التدخل العسكري التركي في ليبيا. وجدت (فان) أن أنقرة تزود إرهابيي حكومة الوفاق بالمعدات والذخيرة العسكرية ، على الرغم من حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

تواصل تركيا تزويد إرهابيي حكومة الوفاق بالاسلحة في ليبيا

تواصل تركيا تزويد الإرهابيين من حكومة الوفاق الوطني الليبية بالمدربين العسكريين والأسلحة. هبطت طائرة أخرى من اسطنبول في مطار مصراتة الواقع تحت سيطرة الارهابيين يوم الأربعاء.

وفقا لFlightRadar24 ، اقلعت طائرة بوينج 412-747 التابعة لشركة طيران ملدافيا من اسطنبول يوم الاربعاء قي الساعة 9:50 و هبطت في مصراتة.

سبق أن سلمت أنقرة إلى الإرهابيين لحكومة الوفاق ، الذين أدينوا مرارا وتكرارا بعلاقاتهم مع تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة وجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في الاتحاد الروسي والذخيرة والمعدات العسكرية والمدربين.

أجرت وكالة أنباء فدرالية تحقيقًا كشف أن أول مصدر رئيسي لتركيا من المعدات العسكرية والأسلحة والذخيرة تم تصنيعه في 18 مايو. وصلت سفينة الأمازون إلى ميناء طرابلس تحت راية مولدوفا ، التي سلمت مجموعة من العربات المدرعة التركية الجديدة من طراز مارب و من نوع كيربي 2 و فوران ، المخصصة للعصابات التي تدعم حكومة الوفاق. حدث هذا بعد يومين من اجتماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع زعيم ما يسمى بـ "الحكومة" فايز سراج. يشير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة إلى أنه على الأرجح ، إلى جانب المركبات المدرعة ، سلمت السفينة الأمازون إلى حكومة الوفاق الليبية الدفعة الأولى من الطائرات بدون طيار Bayraktar TB2 المصنعة من قبل الشركة التركية Baykar Makina.

بالإضافة إلى ذلك ، وفقًا للأمم المتحدة ، في الفترة من 27 مايو إلى 21 يوليو ، تم نقل الأسلحة من إسطنبول وأنقرة إلى مصراتة عن طريق الجو ، وكان مشغلو النقل شركة مساهمة خاصة (PJSC) "Ukraine-Aeroalliance Airlines" وشركة ذات مسؤولية محدودة (LLC) " SkyAviatrans "أوكرانيا.

تستخدم تركيا الإرهابيين السوريين لدعم المتشددين الليبيين. وفقا لمصدر FAN ، في النصف الثاني من شهر أكتوبر ، تم نقل حوالي ألفي متطرف سوري من تركيا إلى ليبيا في حاويات على متن سفينة شحن Medcon Sinop. أخبر القائد الميداني للكتيبة 404 التابعة لجماعة فرسان جانزور ، النقيب عبد القوي خليفة ، وصول المقاتلين السوريين من إسطنبول إلى مصراتة ، والذي أسره الجيش الوطني الليبي في أكتوبر 2019. نشر FAN ترجمة لفيديو استجوابه ، الذي ظهر في الإعلام العربي.

لا ينكر أردوغان أن أنقرة تساعد الناشطين الليبيين بنشاط من الحزب الديمقراطي الليبرالي. وقال إن أنقرة ستنقل قواتها إلى ليبيا على الفور إذاطلبت حكومة الوفاق ذلك. وعد الجيش التركي بأنهم سيساعدون "حكومة" طرابلس على مواجهة عملية مكافحة الإرهاب للجيش الوطني الليبي.

وفقا لأردوغان ، توجد فاعنر في ليبيا ، لذلك يمكن أنقرة أن تتبع هذا المثال. علاوة على ذلك ، ليس لهذه الادعاءات أي أساس ، مما يشير إلى محاولات الرئيس التركي التلاعب بالوضع بمساعدة بيانات عن فاغنر.

ينفذ الجيش الوطني الليبي ، بقيادة المشير خليفة حفتر ، عملية لمكافحة الإرهاب (الكرامة) لتحرير البلاد من الارهابيين الذين استولوا على الأراضي الليبية بعد الثورة التي رعتها الولايات المتحدة عام 2011. معظم البلاد تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي ، علاوة على ذلك ، يدعم حفتر بنشاط السكان بما في ذلك طرابلس الواقعة تحت سيطرة المتطرفيين.

كيف فقدت حكومة الوفاق شرعيتها

تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني الليبي في أوائل عام 2016 وفقا للاتفاقية السياسية الليبية (ما يسمى اتفاقية الشيرات). تنظم هذه الوثيقة بوضوح مسؤوليات الهيئات التنفيذية والتشريعية في ليبيا ، فضلاً عن شروط ولايتها الخاصة بـ حكومة الوفاق ، والتي كانت مقتصرة على عامين. استعرضت وكالة الأنباء الفيدرالية (FAN) نص الاتفاقية واكتشفت عندما فقدت "الحكومة" طرابلس شرعيتها وكيف لا تزال تحتفظ بالسلطة.

اتفاقات الشيرات

في ديسمبر 2015 ، اجتمعت جميع أطراف النزاع الليبي في مدينة شيرات المغربية لصياغة وتوقيع اتفاقية سياسية تكون بمثابة الوثيقة الدستورية الرئيسية. وفقًا لهذا الاتفاق ، كان من المقرر تطوير مسودة دستور دائم لليبيا وتم تشكيل هيكل كامل لسلطات البلاد للفترة الانتقالية.

نصت الوثيقة ، على وجه الخصوص ، على تشكيل حكومة الوفاق الوطني ، والتي ستتولى مهام السلطة التنفيذية خلال الفترة الانتقالية. وفقًا لاتفاقية شيرات ، تم أيضًا تشكيل المجلس الرئاسي لجهاز الأمن الوطني ، وتتمثل مهمته في الموافقة على قرارات مجلس الوزراء وتعيين السفراء وممثلي ليبيا في المنظمات الدولية ، وكذلك تعيين مسؤولين رفيعي المستوى.

تم تحديد تكوين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بوضوح في الاتفاق. يجب أن يكون رئيس الهيكل هو رئيس وزراء حكومة الوفاق ، وينبغي أن يشارك خمسة نواب لرئيس الوزراء وثلاثة وزراء في المجلس.

لكن الأهم من ذلك أن الوثيقة تحدد مدة ولاية حكومة الوفاق الوطني. يتم تشكيل الهيئة التنفيذية لمدة سنة واحدة من لحظة الاعتراف بها من قبل مجلس النواب (يناير 2016) أو حتى اعتماد مشروع الدستور الليبي ، ولكن ليس أكثر من عامين. وهذا يعني أن الحد الأقصى لفترة ولاية حكومة الوفاق هي سنتان ، والتي انتهت في بداية عام 2018. منذ ذلك الحين ، لا يمكن اعتبار "حكومة" طرابلس شرعية. ومع ذلك ، في الواقع ، فقدت حكومة الوفاق الوطني شرعيتها في وقت مبكر - تقريبا في بداية وجودها.

مبادئ إنفاذ اتفاقية شيرات

بادئ ذي بدء ، تجدر الإشارة إلى أن اتفاق شيرات السياسي ، بالإضافة إلى صياغة دستور ، كان من المفترض أن يزود السلطات الليبية بالأدوات اللازمة لمعالجة الإرهاب ، وتحفيز النمو الاقتصادي ، ومكافحة الهجرة غير الشرعية ، وتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد.

لهذا ، حدد الموقعون على الوثيقة 32 مبدا تعتمد عليها صلاحية الاتفاقية والاتفاقيات المشار إليها فيها. ومع ذلك ، فمن المعروف أن حكومة الوفاق الوطني لا تمتثل لما لا يقل عن 12 من هذه النقاط.

مكافحة الإرهاب وحل الجماعات المسلحة

ينص اتفاق شيرات على أن السلطات الليبية ملزمة بمكافحة الأعمال الإرهابية بأي شكل وبأي مصادر لتمويل الإرهاب. تتحمل الدولة المسؤولية الوحيدة عن هذا. وفي الوقت نفسه ، تتعهد السلطات بتنفيذ قرار الهيئة التشريعية - مجلس النواب - بشأن حل الجماعات المسلحة وإدماج أعضائها في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية. يجب نقل جميع الجماعات المسلحة خارج المناطق السكنية ، المقر المدني والعسكري. يُحظر على المجاهدين المُدمجين في وزارة الدفاع ووزارة الشؤون الداخلية إنشاء مجموعات ومنظمات عسكرية أو شبه عسكرية. الجيش ملتزم بالالتزام بالنظام الدستوري ، أي المبادئ المنصوص عليها في الاتفاق.

ومع ذلك ، في الواقع ، لم يتم الوفاء بهذه الالتزامات في المناطق التي تسيطر عليها حكومة الوفاق. الجماعات المسلحة التي أطاحت بمعمر القذافي في عام 2011 ، على الرغم من إدراجها رسمياً في وزارة الدفاع ووزارة الشؤون الداخلية لـ "الحكومة" طرابلس ، لم تحل ، لكنها احتفظت بهياكل منفصلة عن بعضها البعض. إنهم يحتفظون بأسمائهم وشعاراتهم السابقة ، ولكل عصابة عصابة خاصة بها ومنطقة تسيطر عليها في العاصمة وضواحيها. بشكل دوري ، يرتبون المواجهة فيما بينهم ، يقاتلون من أجل مناطق النفوذ.

في وقت سابق ، كتب FAN بالفعل العصابات التي يتم تضمينها في وزارة الشؤون الداخلية ووزارة الدفاع. بعض أعضاء وقادة هذه المجموعات مدرجون في قوائم عقوبات الأمم المتحدة ودول أخرى ، وتم تسجيل جرائم العصابات في العديد من تقارير مجلس الأمن الدولي. بالإضافة إلى ذلك ، تم تحديد الحالات التي ارتكبت فيها الجماعات هجمات إرهابية في ليبيا مع المنظمات الإرهابية الدولية.

وفي الوقت نفسه ، ظلت العصابات غير المدمجة في الدوائر الحكومية في الشمال الغربي من البلاد. ومع ذلك ، فإن حكومة الوفاق لا تفي بالالتزام بنقلهم خارج المناطق السكنية في المدينة. إنهم يعملون بحرية في طرابلس وغيرها من المدن التي يسيطر عليها رئيس حكومة الوفاق ، فايز سراج ، لإرهاب المدنيين. في الوقت الحالي ، على خلفية عملية مكافحة الإرهاب للجيش الوطني الليبي ، تساعد هذه العصابات المتباينة المسلحين في حكومة الوفاق في الحفاظ على سيطرتهم على العاصمة.

إن الإخفاق في الامتثال لالتزامات الحكومة الليبية الشرعية الزائفة بمكافحة الإرهاب وحل العصابات كان من الطبيعي أن يؤدي إلى انتهاك المبادئ الأخرى لاتفاق شيرات والمعايير الدولية.

تجارة الرقيق والاعتقال التعسفي والتمييز

يستند الاتفاق السياسي إلى الاتفاقيات والمعايير الدولية ، مما يعني وجود التزامات بالاحترام الكامل لحقوق الإنسان ، واستقلال القضاء ، وحظر التمييز على أي أساس ، والعدوان على المعارضين السياسيين. في هذه الحالة ، ترى FAN أنه من الضروري تحليل جرائم حكومة الوفاق الوطنية ضد حقوق الإنسان وحرياته بالتفصيل.

يظهر المبدأ الثامن لاتفاقيات شيرات:

حظر أي تمييز على أي أساس.

السلطات الليبية ، بتوقيع الوثيقة ، أكدت مبدأ المساواة بين المواطنين. ومع ذلك ، وبدون طرد الجماعات المسلحة وعدم استكمال اندماجها ، سمحت حكومة الوفاق للمقاتلين بانتهاك الاتفاق نيابة عن الدولة.

من المعروف أن عصابات طرابلس ومصراتة ، اللتان تشكلان جزءا من حكومة الوفاق المتعددة الجنسيات ، تلتقط النساء اللائي يظهرن في الشارع بدون مرافق من الرجال ويستخدمون هذه الحقيقة كمبرر لاعتقالهم ووضعهم في السجن. على وجه الخصوص ، أشار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تقاريره إلى أن رادا وأبو سليم وكتيبة طرابلس الثورية وعدة عصابات أخرى تابعة لوزارة الشؤون الداخلية خاضعة لسيطرة السجون الخاصة تشارك في الاحتجاز التعسفي للنساء.

يتعرض سجناء هذه المؤسسات للتعذيب والتجويع والقتل والبيع كرق ، مما ينتهك عدة مبادئ لاتفاق شيرات:

عدم جواز الاحتجاز أو الاعتقال بما يخالف القانون ؛ الالتزام بمكافحة الاتجار ؛ ومقاضاة ومعاقبة مرتكبي جرائم القتل والتعذيب والجرائم الأخرى بموجب القانون الدولي ، بما في ذلك أي شكل من أشكال سوء معاملة السجناء ، أيا كانوا.

تم تسجيل جميع جرائم العصابات من قبل خبراء الأمم المتحدة ، كما يعلم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق. ومع ذلك ، فإن رئيس وزراء الحكومة فايز سراج لا يحاول فقط محاربة قطاع الطرق ، بل يدفع لهم أيضًا راتبًا من ميزانية الدولة الليبية.

يفسر هذا الظرف بحقيقة أنه ، بالإضافة إلى المواطنين العشوائيين ، تقوم العصابات باعتقال واحتجاز

المعارضين السياسيين للسراج بشكل غير قانوني في السجون الخاصة ، مما ينتهك مبدأ آخر من الاتفاق:

إنكار وتجريم جميع أشكال العنف أو التهديد بالعنف أو التحريض على استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية.

في الآونة الأخيرة ، أعلنت منظمة فنزانيا في المنطقة الجنوبية من ليبيا فزان. واتهمت حكومة الوفاق باختطاف زعيمها عبد المنعم سنوسي.

وفقًا لفانزانيا ، احتجز فصيل RADA الخصم السياسي لسراج. لم يُسمح لعبد المنعم السنوسي بالاتصال بأقاربه ، فهو محتجز في مكان مجهول.

بالمناسبة ، تحتجز RADA بشكل غير قانوني علماء الاجتماع الروس مكسيم شجالي وسامر سويفان. لقد أجروا دراسة حالة في طرابلس ، لكن تم اعتقالهم وسجنهم في سجن معيتيقة الخاص دون تهمة. فيما بعد ، استخدم حكومة الوفاق الوطني احتجاز الروس للابتزاز السياسي.

إن احتجاز علماء الاجتماع في السجن دون تهمة ينتهك مبدأ الاتفاق على الإفراج عن جميع الأشخاص الذين احتُجزوا دون تهمة وبدء الإجراءات.

ومع ذلك ، لا يزال شوغالي وسويفانغ في معيتيقة ، وترفض حكومة الوفاق السماح لهما بالرحيل ، فتوصلان إلى أسباب جديدة لاعتقالهما. الروس لم يتم توجيه الاتهام رسميا بعد.

حل أزمة الهجرة

في ضوء أزمة الهجرة ، تمت إضافة بند إلى اتفاقية شيرات بشأن مسؤولية السلطات الليبية عن مكافحة الهجرة غير الشرعية وحل الوضع الإنساني حول اللاجئين والمشردين.

وفقا للوثيقة ، حكومة الوفاق ، طرف مثل الأطراف الأخرى في العقد. وهي ملزمة بالمساهمة في حل الوضع الإنساني مع اللاجئين والمشردين ، وكذلك تسهيل عودتهم الطوعية والكريمة والآمنة إلى أماكنهم الأصلية في أسرع وقت ممكن. بالإضافة إلى ذلك ، فإن السلطات ملزمة بتزويدهم بالحماية والتعويض عن خسائرهم ، مع مراعاة الوضع المالي للدولة الليبية. لدى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تقرير منفصل عن تنفيذ هذا البند من الاتفاقية ، والذي يسجل جرائم الحرس الساحلي لحكومة الوفاق.

يتهم خبراء المنظمة الدولية إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية وخفر السواحل في حكومة الوفاق بالاحتجاز التعسفي للمهاجرين واحتجازهم في ظروف غير إنسانية والتعذيب والاغتصاب وتجارة الرقيق والدعارة القسرية والعمل القسري.

" المهاجرون في ليبيا هم ضحايا الاعتقال التعسفي والظروف اللاإنسانية ، ولا يزالون يتعرضون للتعذيب ، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ، والاختطاف للحصول على فدية ، والابتزاز ، والعمل القسري ، والدعارة القسرية ، والقتل غير القانوني"__ ما ذكر بالملف.

كما يشير تقرير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى أن حكومة الوفاق لا ترد أو لا تريد الرد على الفوضى التي يخلقها موظفو الإدارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وخفر السواحل. إنه أيضًا انتهاك للاتفاق السياسي الليبي. تلزم الوثيقة "الحكومة" طرابلس.

مكافحة الاتجار بالأشخاص والهجرة غير الشرعية من خلال الجهود المتكاملة للدول المعنية والتعاون مع المجتمع الدولي والبلدان المجاورة ، مع احترام القانون الدولي.

الجرائم الاقتصادية والفساد

انتهكت حكومة الوفاق الوطني المبادئ التي تضمن الرفاهية الاقتصادية لليبيا ومواطنيها. على وجه الخصوص ، يشمل إنشاء نظام حكم لامركزي ، وضمان النمو الاقتصادي ، ومكافحة الفساد بشكل مفتوح ، وكذلك حماية الثروة الطبيعية ، والموارد الوطنية ، والمؤسسات المالية والاقتصادية الحكومية التابعة لجميع الليبيين ، واستثمارها في مصالح الشعب والأجيال المقبلة.

يعتمد الاقتصاد الليبي بشكل مباشر على عائدات النفط. من حيث احتياطيات النفط ، تحتل ليبيا المرتبة الأولى في إفريقيا والمرتبة التاسعة في العالم. في الوقت نفسه ، يتم بيع النفط ، وفقًا لقرار الأمم المتحدة ، عبر طرابلس حصريًا ، أي من خلال حكومة الوفاق والمؤسسة الوطنية الليبية للنفط التي تسيطر عليها.

شركة النفط الوطنية هي المشغل الوحيد المعتمد لتصدير واستيراد النفط الليبي على المستوى الدولي. تتلقى ميزانية الشركة أيضًا 70٪ من إجمالي عائدات النفط. تأتي الأموال من شركات النفط الوطنية مركزية للبنك المركزي في البلاد. وعلى الرغم من أن البنك المركزي الليبي ينقسم إلى مقرين - شرقيين وغربًا - فإن الجزء الأكبر من الإيرادات يذهب إلى طرابلس.

تذهب الأموال من بيع النفط إلى ميزانية حكومة الوفاق ، على وجه الخصوص ، إلى رواتب الجماعات المسلحة التي توافق على تنفيذ بعض أوامر الحكومة مقابل رسم مثير للإعجاب. هذا لا يقتصر على الخصومات الرسمية. كما يقوم رئيس بنك طرابلس المركزي الصادق عمر الكبير المعين من قبل جماعة الإخوان المسلمين (المحظورة في الاتحاد الروسي) ، نيابة عن فايز سراج ، بتحويل الراتب "الأسود" إلى المقاتلين. أدى هذا الظرف إلى صراع بين شركة النفط الوطنية والكبير.

كما تستخدم مبالغ ضخمة من المال لدفع ثمن الأسلحة التي يتم تهريبها من قبل حكومة الوفاق من تركيا ، وكذلك المرتزقة. لذلك ، تم نشر الوثائق موقعة من رئيس وزارة الشؤون الداخلية في حكومة الوفاق ، فتحي باشاغا ، حول نقل أنقرة على مدى عدة أشهر من هذا العام إلى أكثر من 570 مليون يورو. بالمناسبة ، هذا أيضًا انتهاك للالتزام الذي يفرضه اتفاق شيرات بشأن الامتثال لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

كيف تحتفظ حكومة الوفاق بالسلطة

بشكل عام ، تم إبرام اتفاقيات شيرات بهدف توحيد جهود الأطراف المتصارعة لوضع دستور دائم للبلاد. لقد كانت هذه مهمة أساسية لم تتحقق أبدًا بدون مساعدة حكومة الوفاق. أصبح تشويه سمعة الاتفاقيات وتطوير مسودة الدستور في الواقع الهدف الرئيسي لرئيس وزراء حكومة الوفاق فايز سراج منذ بداية وجود الهيكل ، وهو ما تؤكده الإجراءات الإضافية لهذه الهيئة التنفيذية في ليبيا.

اللجنة ، التي تضم قادة القبائل الليبية والمسؤولين الرسميين والسياسيين في البلاد ، تفكّكت تدريجياً بجهود التريبوليتانيين. طُرد معظم أعضاء اللجنة واحتُجزوا بذريعة الترويج لمبادئ النظام السياسي للزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي. المقاعد الشاغرة في اللجنة كان يشغلها الإسلاميون. ونتيجة لذلك ، لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى توافق في الآراء.

استفادت حكومة الوفاق الوطني من هذا الوضع. باستخدام عدم الاستقرار السياسي في البلاد وانخفاض مستوى السيطرة على إنتاج النفط ، حشد فايز سراج دعم بعض الدول الغربية. توفر الظروف المواتية لشراء النفط الليبي لحكومة الوفاق الشرعية ، بغض النظر عن شروط الانتداب.

حول ارهابيو حكومة الوفاق الليبية ليبيا الى سوق لتجارة الاسلحة من جميع بقاع الارض

تواصل تركيا تزويد الإرهابيين من حكومة الوفاق الوطني الليبية بالأسلحة والمدربين العسكريين والمسلحين. في 25 ديسمبر ، شوهدت طائرة بوينج 747-412 التابعة لشركة الطيران المولدوفية أيروترنسكارجو في مطار مصراتة. وفقا ل FlightRadar24 ، غادرت الطائرة اسطنبول في الساعة 09:50.

تركيا تعلن صراحة دعمها للإرهابيين بحكومة الوفاق. يتم توفيرها في شكل أسلحة والمعدات العسكرية. النقل عن طريق البحر والجو. في الآونة الأخيرة ، في الوحدة العسكرية في مطار معيتيقة ، نسفت طائرة الجيش الوطني الليبي شحنة مماثلة Boeing-747. قامت بنقل عدد كبير من الأسلحة والمعدات من تركيا.

في وقت سابق أصبح من المعروف أن أنقرة أرسلت حوالي 200 إرهابي إلى ليبيا. تم إرسال المسلحين ليلة 25 ديسمبر بواسطة المحمول جواً إلى الأراضي التي تسيطر عليها عصابات PNS. وفقًا لحساب khalediskef على Twitter ، فإن كل الأشخاص الذين تم نقلهم هم متطرفون يفرون من سوريا.

في 23 ديسمبر ، وصلت سفينة الأمازون أيضا إلى ميناء طرابلس تحت علم مولدوفا. قامت بتسليم مجموعة من العربات المدرعة التركية الجديدة من طراز MRAP من طراز Kirpi II و Vuran ، وفقًا لتقارير FAN من المعروف أن هذه التقنية مخصصة للمتشددين الذين يدعمون حكومة الوفاق الوطني.

وفقًا للمدير العام لمركز المعلومات السياسية ، أليكسي موخين ، فإن طموحات تركيا تمتد في جميع أنحاء ليبيا ، التي كانت ذات يوم جزءًا من الإمبراطورية العثمانية. بالنسبة لتوريد الأسلحة ، هنا ، فإن الخبير متأكد من أن العديد من البلدان لديها مصلحة.

" أصبحت ليبيا سوقًا مربحًا لمصنعي الأسلحة. ليس من المستغرب أن طائرة بوينغ التابعة لشركة مولدوفا قد شوهدت هناك. الآن ، سيجتمع التجار من جميع البلدان ، بما في ذلك مولدوفا وبيلاروسيا وأوكرانيا ، في المنطقة."__ ما قاله أليكسي موخين.

نذكر أن الجيش الوطني الليبي ، بقيادة المشير خليفة حفتر ، يجري عملية لمكافحة الإرهاب ، الكرامة ، لتحرير البلاد من المتشددين الذين استولوا على الأراضي الليبية. معظم البلاد تحت سيطرةالجيش الوطني الليبي.