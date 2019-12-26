Москва, 26 декабря. Оклады военнослужащих в ближайшие два года будут повышены в общей сложности на 7%. Об этом рассказала заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.

По ее словам, Минобороны РФ повысит оклады и пенсии российским военным, компенсации за съемное жилье станут выплачивать не только офицерам, но и солдатам-контрактникам, а военным пенсионерам увеличат пенсию.

По данным газеты «Известия», впервые после 2012 года в 2018 году были проиндексированы оклады военнослужащих. Они выросли на 4%, в октябре 2019 года — на 4,3%. Шевцова подчеркнула, что с октября 2020 года оклады увеличатся на 3%, а в октябре 2021-го — еще на 4%.

Ранее сообщалось, что министерство обороны РФ за последние пять лет обеспечило жильем почти 61 тыс. военнослужащих. Об этом во вторник заявил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на итоговой коллегии военного ведомства.

По его словам, постоянное жилье в 2019 году получили 7 тыс. военнослужащих. Из них 1,9 тыс. человек получили квартиры, 5,7 тыс. — жилищную субсидию. Временное служебное жилье в этом году еженедельно получали около 600 военнослужащих.

«Кроме того, в судебном порядке возвращены в жилищный фонд и заселены семьями военнослужащих 17 тыс. квартир», — отметил Шойгу.

Министр добавил, что еще 300 тыс. военнослужащих являются участниками накопительно-ипотечной системы. Около 110 тыс. из них уже приобрели постоянное жилье.

Практически решена проблема с выдачей квартир военнослужащим, которые много лет стоят в распоряжении на получение жилья. Если пять лет назад в стране насчитывалось 61 тыс. таких военных кадров, то сегодня их осталось 47 человек.