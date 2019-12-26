Экс-глава МИД Австрии заявила, что Путин мыслит в геополитическом ключе

Москва, 26 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин мыслит в геополитическом ключе, поэтому способен сгладить определенные ситуации, развитие которых не всегда можно предвидеть и контролировать по причине многочисленных факторов. Об этом рассказала журналистам экс-руководитель дипломатического ведомства Австрии Карин Кнайсль в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.

Проект включает в себя цикл интервью с отечественными и иностранными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина в течение долгих лет и следят за его деятельностью.

Экс-министр рассказала, что всегда с большим любопытством следила за тем, как российский лидер, прекрасно разбирающийся в энергетической сфере, совершенно точно распознавал устоявшуюся тенденцию.

«Мне всегда было интересно за этим наблюдать, потому что Владимир Путин действительно в состоянии мыслить в геополитическом ключе, видеть большие причинные связи в историческом, географическом контексте и применять соответствующие меры, чтобы сгладить определенное развитие ситуации», — обратила внимание австрийский политик.

По словам экс-главы внешнеполитического ведомства, это не всегда можно контролировать, поскольку на ситуацию влияет большое множество факторов.

Ранее бывший руководитель МИД Австрии раскритиковала Европейский союз за нежелание поддержать идеи Путина.