Малышева рассказала о хитростях, которые позволят не переедать на новогоднем ужине

Москва, 26 декабря. Телеведущая Елена Малышева рассказала о хитростях, которые позволят не переедать за праздничным ужином 31 декабря и сохранить фигуру во время дальнейших новогодних застолий.

Рекомендации худеющим ведущая дала вместе с несколькими героинями программы «Жить здорово!», которым ранее удалось успешно избавиться от лишних килограммов.

Прежде всего, заботящимся о фигуре посоветовали отказаться от употребления алкоголя. Вместо этого в передаче предложили наливать в бокалы воду и подкрашивать ее вином, поскольку сам по себе напиток очень калорийный.

Помимо этого, следящим за здоровьем рекомендовали отказаться от жирных блюд и четко разделять еду в тарелке. По словам участников передачи, как минимум половину блюда должен занимать салат.

Кроме того, в «Жить здорово!» рассказали, что эффективно подавить чувство голода за пышным столом поможет жевание жвачки и грызение льда.

Одна из участниц программы посоветовала выбирать для праздничных застолий наряды с ремнем на талии и потуже затягивать пояс. По ее словам, это помогает контролировать аппетит.

Другим хорошим выходом для желающих сбросить вес в передаче назвали танцы. Физической активностью можно заменить долгое пребывание за столом или прерывать приемы пищи.

Ранее рекомендации о том, как питаться в новогодние праздники и после них, чтобы минимизировать вред организму, рассказала врач-диетолог Екатерина Бурляева.

В преддверии праздника эксперты объяснили, какой срок хранения у новогодних салатов. Специалисты обратили внимание на то, что большая часть из них может храниться не более 24 часов, поэтому заправлять их майонезом стоит непосредственно перед подачей на стол, а в такие салаты, как «Оливье» и «Столичный» лучше сразу не добавлять свежие огурцы.