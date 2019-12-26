Москва, 26 декабря. В Госдуме подготовили законопроект, который позволит распространить требования закона о защите прав должников при взыскании долга на неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги.

В Госдуме подготовили законопроект о защите прав должников по ЖКХ. Автором инициативы является депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Наталья Костенко. Как уточнила парламентарий, она предложила исключить из части четвертой статьи первой федерального закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» положение о том, что закон не распространяется на правоотношения, возникшие из жилищного законодательства.

Как пишет ТАСС, Костенко уточнила, что законопроект направлена на обсуждение в координационный совет фракции по законотворческой деятельности.

Ранее стало известно, что с 1 июля 2020 года плата за коммунальные услуги в России вырастет среднем на 4%. В отличие от 2019 года, индексация тарифов пройдет один, а не два раза.

Ежегодный рост тарифов ЖКХ происходит из-за инфляции. В связи с этим правительство РФ устанавливает тарифный порог, который субъекты не могут превысить. По данным ФАС, в 2020 году цены увеличатся один раз — с 1 июля, в среднем по стране на 4%.

В текущем году цены на ЖКУ повышались два раза, поскольку учитывался рост НДС на 2%. В ведомстве заверили, что в дальнейшем эта практика использоваться не будет.

В каждом российском субъекте будет определяться свой индекс. Наиболее высокая планка будет в Чечне (6,5%), низкая — в Ненецком автономном округе (2,4%).