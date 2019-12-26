Титов рассказал о заинтересованности Путина в изучении виноделия в РФ

Москва, 26 декабря. Президент РФ Владимир Путин всегда внимательно относится к изучению разных вопросов, в том числе и к виноделию, заявил уполномоченный по защите прав российских предпринимателей Российской Федерации Борис Титов.

Борис Титов с 2006 по 2012 год был гендиректором компании «Абрау-Дюрсо», а также занимался популяризацией шампанских вин российского производства. Он рассказал о визитах президента страны на производство. Как вспоминает Борис Титов, Владимир Путин посещал винный завод дважды — в 2004 и 2013 годах.

«Во время экскурсии посетителям дают карманные книжечки-словарики, в которых даются определения основным терминам в сфере виноделия. Ассамбляж — смешивание вин из различных сортов винограда. Ремюаж — когда бутылки с готовым вином устанавливают горлышком вниз в специальные станки — пюпитры. Дегоржаж — извлечение дрожжевого осадка из бутылки на финальной стадии. И прочие красивые французские слова. Такая книжечка досталась и ему», — рассказывает Титов.

Потом, как говорит Титов, спустя некоторое время, он встретился с Путиным на одном из рабочих заседаний.