Москва, 26 декабря. Немецкий триатлет Ян Фродено, который стал олимпийским чемпионом в 2008 году, а также является неоднократным чемпионом мира в гонке Ironman, рассказал о помогающем быстро сжигать жир завтраке.

Олимпийский чемпион раскрыл тайну завтрака для стройности. По его словам, эти правила питания помогают ему получать удовольствие от еды и держать отличную форму в 38 лет. По словам спортсмена, его завтрак ограничен одним лишь эспрессо.

Как уточнил триатлет, такой завтрак помогает сжигать жир. После тренировок спортсмен употребляет протеиновый коктейль и арахисовое масло. Как пишет Focus, при этом в течение дня он ест бутерброд с безглютеновым хлебом с большим количеством авокадо и яйцом. Как подчеркнул Фродено, мясо он почти не ест. Кроме того, в его рационе почти отсутствуют макароны, молоко, творог и мучное. По мнению спортсмена, такая еда «делает его ленивым».

Ранее ученые выяснили, чем опасны яйца на завтрак. Яйца могут губительно влиять на сердечно-сосудистую систему и повышать риск развития диабета при определенных условиях.

Исследователи провели два эксперимента, в которых приняли участие 48 человек. Ученые отметили, что «вредности» яйцам добавляют методы приготовления: например, обжаривание на сливочном масле, а также традиционные добавки — колбаса и бекон, с которыми обычно готовят яйца на завтрак.

В рамках второго эксперимента исследователи выясняли, влияет ли потребление яиц уровень глюкозы в крови. Участникам было случайным образом назначено есть определенные завтраки, которые были рассчитаны на то же количество калорий и такое же количество жира, углеводов и белка.

В результате ученым удалось установить, что употребление яиц без вредных добавок не оказывает «существенного негативного влияния на уровень глюкозы в крови».