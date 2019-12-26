В Гидрометцентре ответили шуткой про мясо о возможном снеге в новогоднюю ночь

Москва, 26 декабря. Метеослужбы прогнозируют небольшие осадки в виде снега в российской столице в понедельник и потепление во вторник, при этом надежда на снег в праздничную ночь все же сохраняется. Об этом сообщил журналистам в четверг исполняющий обязанности главы Гидрометеорологического центра Роман Вильфанд.

Прогноз ведущий специалист сопроводил шуткой: «Скажите, у вас с мясом плохо? Да нет, с мясом-то хорошо, без мяса плохо». По его словам, эту же шутку можно применить к вопросам про снег в Москве в новогоднюю ночь. Вильфанд обратил внимание на то, что надежда на снег все же сохраняется.

«Надежда не умирает, потому что, как известно, если умирает последняя надежда, в тот же момент рождается самая последняя», — передает РИА Новости слова синоптика.

По его словам, до предстоящей субботы снега не будет, а в первый выходной прогнозируются осадки в виде небольшого снега. При этом, указал он, в воскресенье осадков не ожидается, а понижение температуры будет более заметно.

«В понедельник чуть более облачная погода, понижение давление и уже умеренный снег вероятен», — предупредил Вильфанд.

Как сообщало РИАМО, облачная погода с температурой до трех градусов выше ноля установится в столичном регионе в четверг, 26 декабря.